Гуцан прибыл в Турцию с рабочим визитом

АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Турцию, в ходе которого пройдут его переговоры с руководителями турецких профильных ведомств, а также состоится подписание документов о развитии двустороннего сотрудничества.