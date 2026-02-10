Рейтинг@Mail.ru
19:33 10.02.2026
Гуцан прибыл в Турцию с рабочим визитом
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Турцию, в ходе которого пройдут его переговоры с руководителями турецких профильных ведомств, РИА Новости, 10.02.2026
Гуцан прибыл в Турцию с рабочим визитом

Генпрокурор РФ Гуцан прибыл в Турцию с рабочим визитом

АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Турцию, в ходе которого пройдут его переговоры с руководителями турецких профильных ведомств, а также состоится подписание документов о развитии двустороннего сотрудничества.
Это первый зарубежный рабочий визит Генпрокурора России в нынешнем году. В аэропорту главу российского надзорного ведомства встретили временный поверенный в делах РФ в Турецкой Республике Алексей Иванов и генеральный прокурор при Верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк.
В Анкаре Гуцан проведет переговоры со своим коллегой, а также встретится с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем, в рамках встречи сторонами запланировано подписание международных документов, направленных на укрепление и дальнейшее развитие двусторонних отношений с каждым из ведомств.
Взаимодействие Генпрокуратуры России с профильными ведомствами Турции носит системный и планомерный характер, осуществляется как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе на различных международных площадках, среди которых ПМЭФ и ШОС. Представители Генпрокуратуры России также регулярно принимают участие в межведомственных российско-турецких консультациях о выдаче, правовой помощи, оказании правоохранительного содействия по уголовным делам и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Поверенный Иванов: Россия и Турция продолжают диалог в условиях санкций
7 февраля, 10:00
 
ТурцияРоссияАнкара (провинция)Алексей ИвановШОСГенеральная прокуратура РФАлександр Гуцан
 
 
