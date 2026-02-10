Гуцан прибыл в Турцию с рабочим визитом

АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Турцию, в ходе которого пройдут его переговоры с руководителями турецких профильных ведомств, а также состоится подписание документов о развитии двустороннего сотрудничества.
Это первый зарубежный рабочий визит Генпрокурора России в нынешнем году. В аэропорту главу российского надзорного ведомства встретили временный поверенный в делах РФ в Турецкой Республике Алексей Иванов и генеральный прокурор при Верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк.
Взаимодействие Генпрокуратуры России с профильными ведомствами Турции носит системный и планомерный характер, осуществляется как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе на различных международных площадках, среди которых ПМЭФ и ШОС. Представители Генпрокуратуры России также регулярно принимают участие в межведомственных российско-турецких консультациях о выдаче, правовой помощи, оказании правоохранительного содействия по уголовным делам и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.