Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией

ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Диалог с Россией необходим, но он должен быть не в ущерб интересам Грузии, заявил журналистам депутат парламента от оппозиционной партии "Гахария - за Грузию" Георгий Шарашидзе.

"Диалог с Россией необходим... но не в ущерб стратегическим интересам нашей страны. Россия - сосед, и никто не может изменить эту географию", - сказал Шарашидзе, добавив, что при этом, по его мнению, Грузия "должна выйти на евроатлантическое пространство", а "отношения с Соединенными Штатами должны быть восстановлены".