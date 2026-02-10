https://ria.ru/20260210/gruziya-2073476056.html
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией
Диалог с Россией необходим, но он должен быть не в ущерб интересам Грузии, заявил журналистам депутат парламента от оппозиционной партии "Гахария - за Грузию"... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:29:00+03:00
2026-02-10T16:29:00+03:00
2026-02-10T16:29:00+03:00
в мире
россия
грузия
закавказье
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17854/11/178541157_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_59ae01afe9db408ab36eec710ede0d1c.jpg
https://ria.ru/20260209/evrosoyuz-2073323903.html
россия
грузия
закавказье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17854/11/178541157_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_cdaf1eafd42e7c1d591a8a707dfdcabe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, закавказье, ираклий кобахидзе
В мире, Россия, Грузия, Закавказье, Ираклий Кобахидзе
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией
Депутат Шарашидзе: диалог с Россией необходим
ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Диалог с Россией необходим, но он должен быть не в ущерб интересам Грузии, заявил журналистам депутат парламента от оппозиционной партии "Гахария - за Грузию" Георгий Шарашидзе.
Ранее во вторник грузинский премьер Ираклий Кобахидзе
заявил, что евробюрократия демонстрирует двойные стандарты, так как активно обсуждает диалог с Россией
, при этом обвиняя Грузию
в приверженности "пророссийскому курсу".
"Диалог с Россией необходим... но не в ущерб стратегическим интересам нашей страны. Россия - сосед, и никто не может изменить эту географию", - сказал Шарашидзе, добавив, что при этом, по его мнению, Грузия "должна выйти на евроатлантическое пространство", а "отношения с Соединенными Штатами должны быть восстановлены".
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью
. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии
. В Тбилиси
не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.