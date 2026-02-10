Рейтинг@Mail.ru
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
16:29 10.02.2026
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией
Диалог с Россией необходим, но он должен быть не в ущерб интересам Грузии, заявил журналистам депутат парламента от оппозиционной партии "Гахария - за Грузию"... РИА Новости, 10.02.2026
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией

Депутат Шарашидзе: диалог с Россией необходим

© Иллюстрация РИА НовостиФлаг Грузии и России
Флаг Грузии и России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Флаг Грузии и России. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Диалог с Россией необходим, но он должен быть не в ущерб интересам Грузии, заявил журналистам депутат парламента от оппозиционной партии "Гахария - за Грузию" Георгий Шарашидзе.
Ранее во вторник грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что евробюрократия демонстрирует двойные стандарты, так как активно обсуждает диалог с Россией, при этом обвиняя Грузию в приверженности "пророссийскому курсу".
"Диалог с Россией необходим... но не в ущерб стратегическим интересам нашей страны. Россия - сосед, и никто не может изменить эту географию", - сказал Шарашидзе, добавив, что при этом, по его мнению, Грузия "должна выйти на евроатлантическое пространство", а "отношения с Соединенными Штатами должны быть восстановлены".
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сийярто раскритиковал ЕС за желание принять Украину быстрее Грузии
9 февраля, 22:26
 
В мире Россия Грузия Закавказье Ираклий Кобахидзе
 
 
