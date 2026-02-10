https://ria.ru/20260210/grushko-2073331400.html
ЕС не отреагировал на предложения России по безопасности, заявил Грушко
ЕС не отреагировал на предложения России по безопасности, заявил Грушко - РИА Новости, 10.02.2026
ЕС не отреагировал на предложения России по безопасности, заявил Грушко
ЕС все еще не отреагировал на предложение России подписать документ с гарантией не нападать на Европу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:26:00+03:00
2026-02-10T00:26:00+03:00
2026-02-10T00:47:00+03:00
в мире
россия
европа
евросоюз
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063107404_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f2b94de95a8fae05d6c552db374de8c4.jpg
https://ria.ru/20260209/aktivy-2073268851.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063107404_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_5970615e2db618375bb8882be0f6de31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, евросоюз, александр грушко
В мире, Россия, Европа, Евросоюз, Александр Грушко
ЕС не отреагировал на предложения России по безопасности, заявил Грушко
Грушко: ЕС не отреагировал на предложения России о гарантиях ненападения