Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол
Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол
Москва и Пекин не имеют планов по "захвату Гренландии", в США об этом прекрасно знают, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол
