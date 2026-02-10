Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/grenlandiya-2073349018.html
Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол
Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол
Москва и Пекин не имеют планов по "захвату Гренландии", в США об этом прекрасно знают, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T05:28:00+03:00
2026-02-10T05:28:00+03:00
в мире
сша
гренландия
вашингтон (штат)
дональд трамп
игорь моргулов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070271744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4599dc969729c5ea706dfaeb5c37900.jpg
https://ria.ru/20260209/lavrov-2073263588.html
https://ria.ru/20260207/grenlandiya-2072910336.html
сша
гренландия
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070271744_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_32d795ded8cb7ae93a0a2bf22ca79997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, вашингтон (штат), дональд трамп, игорь моргулов, россия
В мире, США, Гренландия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Игорь Моргулов, Россия
Россия и Китай не имеют планов по захвату Гренландии, заявил посол

РИА Новости: Моргулов заявил, что Россия и Китай не планируют захват Гренландии

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Москва и Пекин не имеют планов по "захвату Гренландии", в США об этом прекрасно знают, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Президент США Дональд Трамп ранее подчёркивал необходимость контроля Вашингтона над Гренландией, ссылаясь на возможную угрозу со стороны России и Китая для США и "свободного мира".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Вчера, 17:37
"И мы, и наши китайские партнеры неоднократно заявляли об отсутствии у нас планов по захвату Гренландии. В Вашингтоне прекрасно об этом знают", - сказал дипломат.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Открытие консульства Канады в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Дании рассказали о странах, думающих открыть консульства в Гренландии
7 февраля, 17:08
 
В миреСШАГренландияВашингтон (штат)Дональд ТрампИгорь МоргуловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала