Россияне смогут проверить долги на "Госуслугах" - РИА Новости, 10.02.2026
17:36 10.02.2026 (обновлено: 17:58 10.02.2026)
Россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"
Россияне смогут проверить долги на "Госуслугах" - РИА Новости, 10.02.2026
Россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"
У россиян появилась возможность проверить на портале "Госуслуги", не завели ли на них исполнительное производство, сообщила пресс-служба ФССП. РИА Новости, 10.02.2026
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"

ФССП: на Госуслугах запустили сервис проверки исполнительного производства

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У россиян появилась возможность проверить на портале "Госуслуги", не завели ли на них исполнительное производство, сообщила пресс-служба ФССП.
«

"На "Госуслугах" можно проверить как собственные долги, так и финансовую дисциплину граждан и организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала", — рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что любой желающий сможет узнать такие данные, как номер, дата и причина возбуждения исполнительного производства, сумма долга, название и адрес отдела судебных приставов, фамилия пристава, дата и причина прекращения производства.
Для проверки физического лица нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Для юридического лица тоже нужно знать регион, а кроме того — название и адрес организации.
В ФССП отметили, что сервис поможет пользователям снять статус должника, избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу. Он также позволит проверить благонадежность контрагентов, оценить риски и подготовиться к крупным сделкам.
Аналогичный сервис с 2012 года работает на сайте ФССП.
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
