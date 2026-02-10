Россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У россиян появилась возможность проверить на портале "Госуслуги", не завели ли на них исполнительное производство, сообщила пресс-служба У россиян появилась возможность проверить на портале "Госуслуги", не завели ли на них исполнительное производство, сообщила пресс-служба ФССП

« "На "Госуслугах" можно проверить как собственные долги, так и финансовую дисциплину граждан и организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала", — рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что любой желающий сможет узнать такие данные, как номер, дата и причина возбуждения исполнительного производства, сумма долга, название и адрес отдела судебных приставов, фамилия пристава, дата и причина прекращения производства.

Для проверки физического лица нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Для юридического лица тоже нужно знать регион, а кроме того — название и адрес организации.

В ФССП отметили, что сервис поможет пользователям снять статус должника, избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу. Он также позволит проверить благонадежность контрагентов, оценить риски и подготовиться к крупным сделкам.