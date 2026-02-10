В России появился ГОСТ на чак-чак

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ГОСТ с рекомендациями по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам национального татарского десерта - чак-чака - появился в России, с текстом соответствующего регламента ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, он введен в действие с января текущего года, подобный стандарт вступает в силу впервые.

Отмечается, что поверхность десерта должна быть неровная, покрыта медово-сахарным сиропом или медом, не подгорелая. Он должен представлять собой конус, пирамиду, или полусферу, состоять из отдельных обжаренных в масле палочек из теста, размером не более 1 сантиметра в диаметре, не более 5 сантиметров в длину, равномерно залитых медом или медово-сахарным сиропом.

Цвет может быть от светло-желтого, золотистого до светло-коричневого, равномерный, без подгорелости. Кондитерское изделие должно быть с выраженным ароматом и привкусом меда, без постороннего привкуса и запаха.

Также при производстве чак-чака рекомендуют используют следующие виды сырья: муку пшеничную хлебопекарную, меланж яичный, яйца куриные пищевые, ванилин, сахар белый, мед натуральный, также допускается использование в рецептуре шоколада, ядер орехов и сушеных фруктов.