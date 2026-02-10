Рейтинг@Mail.ru
В России появился ГОСТ на чак-чак
10:18 10.02.2026 (обновлено: 10:46 10.02.2026)
В России появился ГОСТ на чак-чак
В России появился ГОСТ на чак-чак - РИА Новости, 10.02.2026
В России появился ГОСТ на чак-чак
ГОСТ с рекомендациями по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам национального татарского десерта - чак-чака - появился в России, с текстом... РИА Новости, 10.02.2026
общество, россия
Общество, Россия
В России появился ГОСТ на чак-чак

РИА Новости: в России появился ГОСТ по рецептуре чак-чака

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПраздник Сабантуй
Праздник Сабантуй - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Праздник Сабантуй. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ГОСТ с рекомендациями по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам национального татарского десерта - чак-чака - появился в России, с текстом соответствующего регламента ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, он введен в действие с января текущего года, подобный стандарт вступает в силу впервые.
Блюдо русской кухни - кулебяка с мясом - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню
9 февраля, 17:46
Отмечается, что поверхность десерта должна быть неровная, покрыта медово-сахарным сиропом или медом, не подгорелая. Он должен представлять собой конус, пирамиду, или полусферу, состоять из отдельных обжаренных в масле палочек из теста, размером не более 1 сантиметра в диаметре, не более 5 сантиметров в длину, равномерно залитых медом или медово-сахарным сиропом.
Цвет может быть от светло-желтого, золотистого до светло-коричневого, равномерный, без подгорелости. Кондитерское изделие должно быть с выраженным ароматом и привкусом меда, без постороннего привкуса и запаха.
Также при производстве чак-чака рекомендуют используют следующие виды сырья: муку пшеничную хлебопекарную, меланж яичный, яйца куриные пищевые, ванилин, сахар белый, мед натуральный, также допускается использование в рецептуре шоколада, ядер орехов и сушеных фруктов.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
Приготовление шаурмы - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму
27 ноября 2025, 07:03
 
ОбществоРоссия
 
 
