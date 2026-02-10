Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний.

Законопроектом предлагается ввести повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний. За подделку или использование справки с использованием интернета или служебного положения, если оно повлекло массовое заражение людей, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.