Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок - РИА Новости, 10.02.2026
16:13 10.02.2026
Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок
Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок - РИА Новости, 10.02.2026
Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. РИА Новости, 10.02.2026
общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок

ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за подделку медсправок

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой и лидерами парламентских фракций.
Законопроектом предлагается ввести повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний. За подделку или использование справки с использованием интернета или служебного положения, если оно повлекло массовое заражение людей, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
За использование мигрантами поддельных справок о медосвидетельствовании предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Как отметил ранее Володин, предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в России, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Госдума приняла в I чтении проект о медосвидетельствовании мигрантов
Вчера, 16:06
 
