Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок
Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок - РИА Новости, 10.02.2026
Госдума приняла в I чтении проект об ответственности за подделку медсправок
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний.
2026-02-10T16:13:00+03:00
2026-02-10T16:13:00+03:00
2026-02-10T16:13:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
россия
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
, вице-спикером Госдумы, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой
и лидерами парламентских фракций.
Законопроектом предлагается ввести повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний. За подделку или использование справки с использованием интернета или служебного положения, если оно повлекло массовое заражение людей, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
За использование мигрантами поддельных справок о медосвидетельствовании предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Как отметил ранее Володин, предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в России
, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки