16:03 10.02.2026
В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту
В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту
россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту

РИА Новости: в ГД предложили заменить паспорт на цифровую карту

Паспорт гражданина Российской Федерации
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили внедрить единую паспортную карту цифрового формата как основной документ, удостоверяющий личность.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Госдуме предложили сохранять номер паспорта при его замене
27 января, 15:57
«
"Считаем целесообразным актуализировать работу в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.09.2013 N 1699-р и рассмотреть возможность разработки и поэтапного внедрения единой паспортной карты как основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации", - сказано в документе.
По мнению авторов инициативы, реализация повысит уровень качества оказания государственных, муниципальных услуг и их доступности, сократит потерю времени при получении этих услуг, уменьшит случаи подделок удостоверений личности, их неправомерного использования и фальсификации действий, требующих использования таких удостоверений, а также поспособствует росту доходов бюджета за счет расширения области применения электронных форм взаимодействия между гражданами, органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.
Депутаты напомнили, что в 2013 году распоряжением правительства РФ уже была утверждена концепция введения пластиковой карты с электронным носителем информации, как удостоверения личности гражданина, однако по состоянию на 2026 год в России отсутствует полноценный, единообразно принимаемый во всех сферах унифицированный карточный документ, который одновременно решал бы задачи офлайн‑идентификации и цифрового удостоверения, при соблюдении требований к безопасности и защите персональных данных.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян
4 декабря 2025, 10:20
 
РоссияОбществоГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала