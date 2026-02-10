https://ria.ru/20260210/gosduma-2073466465.html
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram
Ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/rkn-2073462058.html
россия
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объёме. Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram
примет решение работать в правовом поле России
и обеспечивать безопасность пользователей, всё действительно вернётся на свои места", - сказал Немкин
.
Депутат отметил, что в ситуации с Telegram важно понимать, что речь не идёт о запрете ради запрета или о борьбе с технологиями. По его словам, государство последовательно и открыто заявляет - Россия остаётся открытой для любых цифровых сервисов, включая иностранные, если они готовы работать по понятным и единым для всех правилам.
"Эти требования базовые: соблюдение российского законодательства, защита персональных данных граждан, реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях. Они одинаковы как для отечественных сервисов, так и для международных игроков — никаких "особых условий" или дискриминации", - добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что задача государства - не ограничить общение, а защитить граждан и цифровой суверенитет страны, это та логика, которую невозможно игнорировать в современных условиях.