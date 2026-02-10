Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/gosduma-2073466465.html
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram
Ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:46:00+03:00
2026-02-10T15:46:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
telegram
госдума рф
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/72/1495067262_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_53008528e805fc91687872f34e46b115.jpg
https://ria.ru/20260210/rkn-2073462058.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/72/1495067262_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7c7a36162028d21cf5015e3621a08fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон немкин (депутат), telegram, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Антон Немкин (депутат), Telegram, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram

Депутат Немкин: ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объёме. Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, всё действительно вернётся на свои места", - сказал Немкин.
Депутат отметил, что в ситуации с Telegram важно понимать, что речь не идёт о запрете ради запрета или о борьбе с технологиями. По его словам, государство последовательно и открыто заявляет - Россия остаётся открытой для любых цифровых сервисов, включая иностранные, если они готовы работать по понятным и единым для всех правилам.
"Эти требования базовые: соблюдение российского законодательства, защита персональных данных граждан, реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях. Они одинаковы как для отечественных сервисов, так и для международных игроков — никаких "особых условий" или дискриминации", - добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что задача государства - не ограничить общение, а защитить граждан и цифровой суверенитет страны, это та логика, которую невозможно игнорировать в современных условиях.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия открыта для работы с любыми ресурсами, сообщил РКН
Вчера, 15:28
 
РоссияАнтон Немкин (депутат)TelegramГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала