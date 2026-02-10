На месте пожара в центре Москвы ликвидировали открытое горение

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, в одной из горящих квартир пожарными обнаружен пожилой маломобильный мужчина. Угрозы его жизни нет, его эвакуируют.