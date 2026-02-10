Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала об увеличении специальных социальных выплат в России - РИА Новости, 10.02.2026
14:26 10.02.2026
Голикова рассказала об увеличении специальных социальных выплат в России
Голикова рассказала об увеличении специальных социальных выплат в России - РИА Новости, 10.02.2026
Голикова рассказала об увеличении специальных социальных выплат в России
Объем социальных выплат в России увеличился на 28% в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.02.2026
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
россия
2026
Новости
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова рассказала об увеличении специальных социальных выплат в России

Голикова: в 2025 г почти на 28% увеличился объем специальных социальных выплат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объем социальных выплат в России увеличился на 28% в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В 2025 году почти на 28% у нас увеличился объём специальных социальных выплат, которые мы по Вашему поручению платим работникам первичного звена здравоохранения", - сказала Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Она добавила, что 2024 году объём таких выплат составлял 158 миллиардов рублей, а в прошлом году - 202 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Голикова рассказала о выделении средств ОМС на медпомощь в 2026 году
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
