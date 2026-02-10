Голикова рассказала об увеличении специальных социальных выплат в России

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объем социальных выплат в России увеличился на 28% в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она добавила, что 2024 году объём таких выплат составлял 158 миллиардов рублей, а в прошлом году - 202 миллиарда рублей.