Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о выделении средств ОМС на медпомощь в 2026 году - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/golikova-2073448392.html
Голикова рассказала о выделении средств ОМС на медпомощь в 2026 году
Голикова рассказала о выделении средств ОМС на медпомощь в 2026 году - РИА Новости, 10.02.2026
Голикова рассказала о выделении средств ОМС на медпомощь в 2026 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на медицинскую помощь за счет средств ОМС в 2026 году выделяется 4,8 триллиона рублей, что на 9,6% выше, чем в... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:25:00+03:00
2026-02-10T14:25:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
здравоохранение
здоровье - общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073444773_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_c749e8c55167c614dc5dc348c74bb8a8.jpg
https://ria.ru/20260112/medpomosch-2067398212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073444773_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_91dcd27c9350bc1fa3da33f2e87416fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, здравоохранение, здоровье - общество, здоровье
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Здравоохранение, Здоровье - Общество, Здоровье
Голикова рассказала о выделении средств ОМС на медпомощь в 2026 году

Голикова: на медпомощь за счет средств ОМС в 2026 году выделяется 4,8 трлн руб

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на медицинскую помощь за счет средств ОМС в 2026 году выделяется 4,8 триллиона рублей, что на 9,6% выше, чем в 2025 году.
Голикова в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину рассказала, что перед началом 2026 года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам РФ.
«
"Речь идет о формировании тех объемов оказания медицинской помощи, которые предоставляют на своих территориях регионы страны. В 2026 году объем такой помощи оценивается за счет средств обязательного медицинского страхования в 4,8 триллиона рублей, это на 9,6% выше, чем в прошлом году", - сказала Голикова .
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
12 января, 16:11
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинЗдравоохранениеЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала