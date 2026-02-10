https://ria.ru/20260210/golikova-2073443696.html
В России наблюдается снижение смертности от туберкулеза, заявила Голикова
В России наблюдается снижение смертности от туберкулеза, заявила Голикова
Снижение смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ наблюдается в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.02.2026
россия
