В России наблюдается снижение смертности от туберкулеза, заявила Голикова - РИА Новости, 10.02.2026
14:14 10.02.2026 (обновлено: 14:23 10.02.2026)
В России наблюдается снижение смертности от туберкулеза, заявила Голикова
Снижение смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ наблюдается в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.02.2026
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снижение смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ наблюдается в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В первую очередь, я бы хотела отметить, мы пока имеем только оперативные данные ещё за 2025 год, но, тем не менее, мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьёзное снижение смертности от туберкулёза, мы его, считай, победили уже, ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой", - сказала Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России
7 ноября 2025, 15:45
 
