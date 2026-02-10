Эксперт: подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" увеличит применение агродронов

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Снижение ограничений на применение идентифицированных в госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" гражданских авиабеспилотников для легальных пользователей приведет к росту применения агродронов, сообщил председатель совета директоров компании "Китоглав" Максим Чижов.

"Например, мультироторы для внесения веществ, агродроны, их применение в стране с нескольких тысяч может вырасти до десятков тысяч уже в ближайшие три года. Для агросектора это означает повышение производительности труда, снижение зависимости от привлечения мигрантов за счет роботизации, да и повышение престижности работы в сельхозотрасли. Агродроны для различных сельхозопераций – от сева до внесения средств защиты – смогут использоваться повсеместно, а не точечно", – считает Чижов.

Правительство РФ утвердило постановление об обязательном подключении гражданских беспилотников к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 марта 2026 года, сообщил Минтранс РФ.

Как отмечается на сайте Минтранса РФ, изменения действующего законодательства, подготовленные ведомством, сформировали правовые основания функционирования Единой системы идентификации беспилотного транспорта, создаваемой по поручению президента России. Цифровая платформа позволяет видеть треки, данные об операторах и владельцах, время и скорость передвижения воздушных судов. Решение обеспечивает прозрачность использования беспилотной авиации, создает условия массового применения технологии для развития экономики страны, смягчения действующих запретов на полеты в регионах, указали в Минтрансе. В январе о технологической готовности госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" к онлайн-мониторингу движения гражданских беспилотных средств во всех средах президенту доложил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

По мнению Чижова, четкая идентификация каждого борта обеспечит прозрачность, что станет основой доверия со стороны регуляторов как при снятии вынужденных ограничений на полеты, так и, например, при проверках перевозимых дронов. Внедрение единой идентификации через государственную систему "ЭРА-ГЛОНАСС" сформирует легальную основу для перспективных сценариев применения, связанных с мультимодальностью транспорта или охраняемыми объектами. Унифицированная система откроет дополнительные возможности для развития грузовой логистики, мониторинга важных инфраструктурных объектов и всего того, что сегодня оказывается сложным из-за барьеров, возникающих из-за повышенных рисков и угроз при отсутствии оперативной информации и централизованного мониторинга легально применяемых беспилотных систем.

"Если посмотреть на мировой опыт, то предлагаемая сейчас российская система идентификации соответствует трендам стран-лидеров. Аналогично работают решения в ОАЭ и США, наиболее же интересен для нас опыт и путь Китая. В КНР в октябре 2025 году вышел стандарт по идентификации БВС, обязующий для БВС использовать при широковещательном режиме стандартов Bluetooth и Wi-Fi, а для передачи в сетях передачи данных использовать каналы сотовой связи, спутниковых систем передачи и гибридные сети", – добавил председатель совета директоров компании "Китоглав".

Эксперт в области беспилотной авиации Алексей Варятченко пояснил, что постепенное снятие региональных запретов и открытие неба через идентификацию беспилотных воздушных судов через "ЭРА-ГЛОНАСС" прежде всего будет заметно в отраслях, выполняющих регулярные работы на закрепленных объектах или территориях, особенно это будет заметно в авиахимработах.