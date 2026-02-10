Совфед: подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" ускорит запуск дронов между РФ и Китаем

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Запуск единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" открывает новые возможности для ускорения создания беспилотного коридора между Приамурьем и Китаем, сообщил сенатор Артем Шейкин.

Шейкин прокомментировал опубликованное во вторник постановление правительства РФ о подключении всех гражданских авиабеспилотников к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 марта.

"В Китае с 1 мая вступит в силу обязательный стандарт по идентификации авиабеспилотников, технологически схожий с российским решением на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". В рамках межведомственной рабочей группы, созданной Минтрансом России, мы проработаем интеграцию и использование российской системы идентификации для того, чтобы в рамках проекта данные о полетах были доступны и России, и Китаю, а также формирование необходимого правового поля для организации воздушной перевозки", – сказал сенатор, его слова приводятся на сайте Минтранса.

Обе страны сегодня находятся в авангарде развития беспилотных технологий, и такой совместный проект сформирует общее цифровое небо наших государств, позволит первыми в мире реализовать перспективы трансграничной беспилотной доставки, считает Шейкин.

Зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, в свою очередь, пояснил, что внедрение такой единой федеральной цифровой платформы онлайн-мониторинга станет мощным катализатором для превращения беспилотной авиации из экзотики в рутинный, надежный и эффективный инструмент развития экономики Дальнего Востока и страны в целом.

"Создание системы идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", данные которой будут бесплатными для региона, мы рассматриваем как ключевой и долгожданный шаг государства. Эта система должна стать для беспилотной авиации тем же, чем для общественного транспорта популярные картографические сервисы со временем прибытия на каждую остановку. Единые "правила игры" и внедрение в систему российских технологий связи снимут излишние административные барьеры для бизнеса. Такие беспилотные авиакомпании, как "Аврора БАС" получат стабильную и понятную правовую среду. Это привлечет инвестиции и создаст новые высокотехнологичные рабочие места на Сахалине", – цитируются на сайте Минтранса РФ слова Аленькова.

Он считает, что для развития перспективных проектов, регулярных беспилотных линий между островами или на материк, необходимо обеспечить бесшовное взаимодействие с пилотируемой авиацией.

Как поясняется на сайте Минтранса РФ, изменения действующего законодательства, подготовленные ведомством, сформировали правовые основания функционирования Единой системы идентификации беспилотного транспорта, создаваемой по поручению президента России. Цифровая платформа позволяет видеть треки, данные об операторах и владельцах, время и скорость передвижения воздушных судов. Решение обеспечивает прозрачность использования беспилотной авиации, создает условия массового применения технологии для развития экономики страны, смягчения действующих запретов на полеты в регионах, указали в Минтрансе.