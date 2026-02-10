https://ria.ru/20260210/gladkov-2073535159.html
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов - РИА Новости, 10.02.2026
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов
Две мирные жительницы пострадали в результате атаки дронов на автомобили в Белгородской области, они госпитализированы, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2026
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов
Гладков: 2 женщины пострадали из-за атаки дронов на автомобили