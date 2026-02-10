Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 10.02.2026
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов - РИА Новости, 10.02.2026
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов
Две мирные жительницы пострадали в результате атаки дронов на автомобили в Белгородской области, они госпитализированы, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2026
В Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки дронов

Гладков: 2 женщины пострадали из-за атаки дронов на автомобили

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали в результате атаки дронов на автомобили в Белгородской области, они госпитализированы, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
"Две мирные жительницы пострадали при атаках со стороны ВСУ. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по машине", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Отмечается, что пострадавшая госпитализирована с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, плеча, рук и ног. Кроме того, в Грайвороне количество пострадавших в результате атаки дрона на автомобиль увеличилось до двух человек. Губернатор уточнил, что женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением мягких тканей бедра также доставлена в больницу.
