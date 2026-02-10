https://ria.ru/20260210/germaniya-2073404898.html
Российский посол заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией
Российский посол заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией - РИА Новости, 10.02.2026
Российский посол заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией
Перспектив для российско-германского диалога пока нет в обозримой перспективе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:56:00+03:00
2026-02-10T11:56:00+03:00
2026-02-10T12:06:00+03:00
германия
россия
в мире
сергей нечаев (дипломат)
германия
россия
Новости
ru-RU
