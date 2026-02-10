Рейтинг@Mail.ru
Российский посол заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 10.02.2026 (обновлено: 12:06 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/germaniya-2073404898.html
Российский посол заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией
Российский посол заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией - РИА Новости, 10.02.2026
Российский посол заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией
Перспектив для российско-германского диалога пока нет в обозримой перспективе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:56:00+03:00
2026-02-10T12:06:00+03:00
германия
россия
в мире
сергей нечаев (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg
https://ria.ru/20260208/putin-2072966948.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_13b63c59f6311a0f9069dafb457c5bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, в мире, сергей нечаев (дипломат)
Германия, Россия, В мире, Сергей Нечаев (дипломат)
Российский посол заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией

Российский посол Нечаев заявил об отсутствии перспектив для диалога с Германией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Перспектив для российско-германского диалога пока нет в обозримой перспективе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Пока предпосылок для серьезного оживления российско-германского диалога, увы, я не вижу. Это очень печально, честно говоря, потому что то, что нарабатывалось десятками лет, несколькими поколениями, сейчас все поставлено, так сказать, на лед", - сказал Нечаев в интервью телеканалу "Россия 24".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине
8 февраля, 09:03
 
ГерманияРоссияВ миреСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала