ГД приняла в первом чтении проект об увеличении лимита сверхурочной работы - РИА Новости, 10.02.2026
17:35 10.02.2026
ГД приняла в первом чтении проект об увеличении лимита сверхурочной работы
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов. РИА Новости, 10.02.2026
общество
госдума рф
Новости
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
ГД приняла в первом чтении проект об увеличении лимита сверхурочной работы

ГД одобрила в I чтении увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов.
Законопроектом также предусматривается установление единого порядка оплаты труда сверхурочной работы с учетом рабочего времени исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на смену - до 120 часов: первые два часа - с коэффициентом 1,5, последующие часы - с коэффициентом 2, начиная со 121-го часа - с коэффициентом 2.
При этом, согласно проекту, конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться.
Также расширяется и перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы.
Предлагается также ввести электронный кадровый документооборот в отношении документов о прохождении работниками инструктажей, в том числе по охране труда.
Кроме того, проектом устанавливается увеличение предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса - с 35 до 70 человек - и снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
Законопроектом предусматривается возможность направления уведомления работникам об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде посредством цифровой платформы "Работа в России".
Одновременно в целях обеспечения сохранения здоровья работников предусматриваются дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе, в части обязательности прохождения ими ежегодной диспансеризации с правом на освобождение от работы на один рабочий день с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, а также медицинских осмотров перед началом сверхурочной работы.
Общество Госдума РФ
 
 
