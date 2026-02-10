ГД приняла в первом чтении проект об увеличении лимита сверхурочной работы

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов.

Законопроектом также предусматривается установление единого порядка оплаты труда сверхурочной работы с учетом рабочего времени исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на смену - до 120 часов: первые два часа - с коэффициентом 1,5, последующие часы - с коэффициентом 2, начиная со 121-го часа - с коэффициентом 2.

При этом, согласно проекту, конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться.

Также расширяется и перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы.

Предлагается также ввести электронный кадровый документооборот в отношении документов о прохождении работниками инструктажей, в том числе по охране труда.

Кроме того, проектом устанавливается увеличение предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса - с 35 до 70 человек - и снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Законопроектом предусматривается возможность направления уведомления работникам об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде посредством цифровой платформы "Работа в России".

Одновременно в целях обеспечения сохранения здоровья работников предусматриваются дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе, в части обязательности прохождения ими ежегодной диспансеризации с правом на освобождение от работы на один рабочий день с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, а также медицинских осмотров перед началом сверхурочной работы.

При этом, согласно проекту, конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться.

Также расширяется и перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы.

Предлагается также ввести электронный кадровый документооборот в отношении документов о прохождении работниками инструктажей, в том числе по охране труда.

Кроме того, проектом устанавливается увеличение предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса - с 35 до 70 человек - и снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Законопроектом предусматривается возможность направления уведомления работникам об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде посредством цифровой платформы "Работа в России".