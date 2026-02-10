https://ria.ru/20260210/gd-2073466026.html
ГД приняла в I чтении проект о геномной регистрации военных
ГД приняла в I чтении проект о геномной регистрации военных - РИА Новости, 10.02.2026
ГД приняла в I чтении проект о геномной регистрации военных
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязательной геномной регистрации отдельных категорий военнослужащих. РИА Новости, 10.02.2026
общество
россия
госдума рф
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязательной геномной регистрации отдельных категорий военнослужащих.
Законопроектом предлагается установить обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел, а также для отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих.
В соответствии с законопроектом проведение обязательной государственной геномной регистрации указанных категорий лиц будет осуществляться воинскими частями совместно с подразделениями органов внутренних дел РФ
, к компетенции которых относится указанный вид деятельности.
Согласно инициативе, геномная информация лиц, на которых распространяется законопроект, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели - до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.