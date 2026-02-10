В Смоленской области автомобиль врезался в поезд

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Автомобиль "Газель" выехал на "красный" на переезде в Смоленской области и врезался в поезд "Ласточка", пострадал только водитель, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

"Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "Газель", в нарушение правил дорожного движения выехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемом железнодорожном переезде... и совершил столкновение с электропоездом "Ласточка". В результате ДТП водитель "Газели" получил телесные повреждения, заторовых ситуаций нет", - сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что переезд не оборудован автоматическим запирающим устройством.