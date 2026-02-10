Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области автомобиль врезался в поезд - РИА Новости, 10.02.2026
12:01 10.02.2026 (обновлено: 12:21 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/gazel-2073406365.html
В Смоленской области автомобиль врезался в поезд
В Смоленской области автомобиль врезался в поезд - РИА Новости, 10.02.2026
В Смоленской области автомобиль врезался в поезд
В Смоленской области автомобиль врезался в поезд

В Смоленской области "Газель" врезалась в поезд "Ласточка", пострадал водитель

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Автомобиль "Газель" выехал на "красный" на переезде в Смоленской области и врезался в поезд "Ласточка", пострадал только водитель, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
"Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "Газель", в нарушение правил дорожного движения выехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемом железнодорожном переезде... и совершил столкновение с электропоездом "Ласточка". В результате ДТП водитель "Газели" получил телесные повреждения, заторовых ситуаций нет", - сообщили в полиции.
В ведомстве уточнили, что переезд не оборудован автоматическим запирающим устройством.
По информации УМВД, сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения.
В Кызыле ребенок сел за руль отцовской машины и врезался в иномарку - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Туве шестилетний мальчик сел за руль отцовской машины и устроил ДТП
8 февраля, 12:58
 
