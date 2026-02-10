Рейтинг@Mail.ru
Российский самолет вылетел из Гаваны после задержки более чем на 11 часов - РИА Новости, 10.02.2026
10:45 10.02.2026 (обновлено: 10:47 10.02.2026)
Российский самолет вылетел из Гаваны после задержки более чем на 11 часов
Российский самолет вылетел из Гаваны после задержки более чем на 11 часов
гавана, москва, варадеро, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Гавана, Москва, Варадеро, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
Российский самолет вылетел из Гаваны после задержки более чем на 11 часов

Рейс авиакомпании "Россия" вылетел из Гаваны в Москву после 11 часов задержки

© AP Photo / Desmond BoylanПассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба
Пассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Desmond Boylan
Пассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из кубинской Гаваны, задержанный более чем на 11 часов, вылетел в Москву и прибудет в 16.22 мск, сообщили РИА Новости в справочной группы компаний.
Авиакомпания "Россия" выполняет рейсы в кубинские Гавану и Варадеро из столичного аэропорта "Шереметьево".
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посольство рассказало о ситуации с российскими туристами на Кубе
Вчера, 10:20
Согласно данным сайта "Аэрофлота", самолет рейса FV 6850 из кубинской столицы по расписанию должен был вылететь в 09.00 по местному времени (17.00 мск) понедельника, однако был перенесен. Самолет отправился из Гаваны в 20.20 (04.20 мск 10 февраля). Планируемое время в пути составляет чуть более 12 часов.
Как уточнили в справочной "Аэрофлота", самолет сейчас в пути и прибудет в Москву в 16.22 мск.
Накануне "Аэрофлот" сообщал, что авиакомпания "Россия", несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты в Гавану и Варадеро. При этом возможны корректировки маршрутов полётов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посольство России в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом
9 февраля, 21:00
 
