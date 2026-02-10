Российский самолет вылетел из Гаваны после задержки более чем на 11 часов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из кубинской Гаваны, задержанный более чем на 11 часов, вылетел в Москву и прибудет в 16.22 мск, сообщили РИА Новости в справочной группы компаний.
Авиакомпания "Россия" выполняет рейсы в кубинские Гавану и Варадеро из столичного аэропорта "Шереметьево".
Согласно данным сайта "Аэрофлота", самолет рейса FV 6850 из кубинской столицы по расписанию должен был вылететь в 09.00 по местному времени (17.00 мск) понедельника, однако был перенесен. Самолет отправился из Гаваны в 20.20 (04.20 мск 10 февраля). Планируемое время в пути составляет чуть более 12 часов.
Как уточнили в справочной "Аэрофлота", самолет сейчас в пути и прибудет в Москву в 16.22 мск.
Накануне "Аэрофлот" сообщал, что авиакомпания "Россия", несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты в Гавану и Варадеро. При этом возможны корректировки маршрутов полётов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку.