Российский самолет вылетел из Гаваны после задержки более чем на 11 часов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из кубинской Гаваны, задержанный более чем на 11 часов, вылетел в Москву и прибудет в 16.22 мск, сообщили РИА Новости в справочной группы компаний.