Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол"

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Проект "Золотой купол для Америки" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратегической стабильности, в свете него нормотворческие инициативы РФ в ООН в сфере разоружения крайне актуальны, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Не нужно объяснять, насколько эти инструменты были бы актуальными сегодня, в том числе в свете проекта "Золотой купол для Америки", который чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратстабильности", - заявил дипломат в интервью по случаю Дня дипломатического работника.