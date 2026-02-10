Рейтинг@Mail.ru
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол" - РИА Новости, 10.02.2026
10:07 10.02.2026
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол"
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол" - РИА Новости, 10.02.2026
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол"
Проект "Золотой купол для Америки" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратегической стабильности, в свете него нормотворческие... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:07:00+03:00
2026-02-10T10:07:00+03:00
в мире, россия, женева (город), сша, геннадий гатилов, дональд трамп, оон
В мире, Россия, Женева (город), США, Геннадий Гатилов, Дональд Трамп, ООН
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол"

Постпред Гатилов: проект "Золотой купол" чреват гонкой вооружений в космосе

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Проект "Золотой купол для Америки" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратегической стабильности, в свете него нормотворческие инициативы РФ в ООН в сфере разоружения крайне актуальны, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Гатилов сообщил, что в рамках Конференции по разоружению ООН Россия является автором "сразу нескольких нормотворческих инициатив: по разработке международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (внесли совместно с китайцами в 2014 году), а также международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (датируется 2016 годом)".
"Не нужно объяснять, насколько эти инструменты были бы актуальными сегодня, в том числе в свете проекта "Золотой купол для Америки", который чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратстабильности", - заявил дипломат в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.
В миреРоссияЖенева (город)СШАГеннадий ГатиловДональд ТрампООН
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала