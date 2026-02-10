https://ria.ru/20260210/gatilov-2073377066.html
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол"
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол" - РИА Новости, 10.02.2026
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол"
Проект "Золотой купол для Америки" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратегической стабильности, в свете него нормотворческие... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:07:00+03:00
2026-02-10T10:07:00+03:00
2026-02-10T10:07:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
сша
геннадий гатилов
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018422024_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_34a7c4aa798a2d3be795159ffe8b6c16.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072246239.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018422024_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_0f9650fae67aef2e62b8806cfc06a7d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, женева (город), сша, геннадий гатилов, дональд трамп, оон
В мире, Россия, Женева (город), США, Геннадий Гатилов, Дональд Трамп, ООН
Постпред рассказал о возможных последствиях проекта "Золотой купол"
Постпред Гатилов: проект "Золотой купол" чреват гонкой вооружений в космосе
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Проект "Золотой купол для Америки" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратегической стабильности, в свете него нормотворческие инициативы РФ в ООН в сфере разоружения крайне актуальны, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Гатилов
сообщил, что в рамках Конференции по разоружению ООН Россия
является автором "сразу нескольких нормотворческих инициатив: по разработке международного договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (внесли совместно с китайцами в 2014 году), а также международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (датируется 2016 годом)".
"Не нужно объяснять, насколько эти инструменты были бы актуальными сегодня, в том числе в свете проекта "Золотой купол для Америки", который чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом глобальной стратстабильности", - заявил дипломат в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Президент США Дональд Трамп
в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.