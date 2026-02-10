Рейтинг@Mail.ru
Российский посол оценил динамику отношений с Швейцарией - РИА Новости, 10.02.2026
10:55 10.02.2026
Российский посол оценил динамику отношений с Швейцарией
Российский посол оценил динамику отношений с Швейцарией - РИА Новости, 10.02.2026
Российский посол оценил динамику отношений с Швейцарией
Приглашения России Берном на конференцию по кибербезопасности в Швейцарии недостаточно, чтобы говорить о позитивной динамике в отношениях, РФ будет судить о ней РИА Новости, 10.02.2026
в мире, россия, швейцария, берн (кантон), сергей гармонин, обсе
В мире, Россия, Швейцария, Берн (кантон), Сергей Гармонин, ОБСЕ
Российский посол оценил динамику отношений с Швейцарией

Посол Гармонин: РФ будет судить о динамике в отношениях с Берном по действиям

Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Приглашения России Берном на конференцию по кибербезопасности в Швейцарии недостаточно, чтобы говорить о позитивной динамике в отношениях, РФ будет судить о ней по действиям властей конфедерации, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн намерен пригласить представителей РФ на конференцию по кибербезопасности в 2026 году.
Берн - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российский посол рассказал об отношении Швейцарии к замороженным активам
Вчера, 10:17
"Предпочитаем судить не по заявлениям швейцарских представителей, а по их реальным делам. Да и само мероприятие состоится еще нескоро – оно пройдет 29-30 сентября в Цуге", - указал дипломат на вопрос, может ли такое приглашение говорить о нацеленности Берна на диалог с РФ.
По его словам, само по себе приглашение на конференцию "едва ли может говорить о позитивной динамике".
"Динамика определяется более широким контекстом двусторонних отношений, нежели разовое международное мероприятие. Тем более, что упомянутая конференция организуется под эгидой ОБСЕ, а Россия является государством-участником данной организации. Логично и естественно, что швейцарское Действующее председательство приглашает российских представителей. Было бы удивительно, будь оно иначе", - отметил Гармонин.
Он напомнил, что когда конфедерация организовывала крупные конференции в национальном качестве, как, к примеру, так называемый саммит мира в Бюргенштоке или конференцию по разминированию в Лозанне, швейцарские власти не сочли нужным пригласить российских представителей.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла в июне 2024 года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Швейцария готова гарантировать визы для участия России в конференции ОБСЕ
6 февраля, 19:49
Швейцария готова гарантировать визы для участия России в конференции ОБСЕ
6 февраля, 19:49
 
В миреРоссияШвейцарияБерн (кантон)Сергей ГармонинОБСЕ
 
 
