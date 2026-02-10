Российский посол оценил динамику отношений с Швейцарией

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Приглашения России Берном на конференцию по кибербезопасности в Швейцарии недостаточно, чтобы говорить о позитивной динамике в отношениях, РФ будет судить о ней по действиям властей конфедерации, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн намерен пригласить представителей РФ на конференцию по кибербезопасности в 2026 году.

"Предпочитаем судить не по заявлениям швейцарских представителей, а по их реальным делам. Да и само мероприятие состоится еще нескоро – оно пройдет 29-30 сентября в Цуге", - указал дипломат на вопрос, может ли такое приглашение говорить о нацеленности Берна на диалог с РФ.

По его словам, само по себе приглашение на конференцию "едва ли может говорить о позитивной динамике".

"Динамика определяется более широким контекстом двусторонних отношений, нежели разовое международное мероприятие. Тем более, что упомянутая конференция организуется под эгидой ОБСЕ , а Россия является государством-участником данной организации. Логично и естественно, что швейцарское Действующее председательство приглашает российских представителей. Было бы удивительно, будь оно иначе", - отметил Гармонин