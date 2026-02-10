Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности.
"Там тоже речь шла об Украине, но гарантами предлагалось сделать постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, с возможным подключением Германии, Турции. Так примерно было описано. Суть гарантий сводилась к тому, что, когда бы происходило что-то, не вписывающееся в договоренности, все гаранты собираются и путем единогласия, консенсуса принимают какое-то решение", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.
"Сегодня это всё перечеркнуто. Сейчас гарантии безопасности для Украины не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации", - указал он.
"Не сомневаюсь, что и американские посредники прекрасно понимают эту историю. Президент России Владимир Путин лично с ними неоднократно общался. Есть и другие каналы доведения до них наших текущих позиций. Мы посмотрим, насколько у США будут готовность и желание заставить принять эти абсолютно неизбывные позиции", - подчеркнул министр.