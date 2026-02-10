Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине
12:21 10.02.2026
Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине
Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине
Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности.
"Там тоже речь шла об Украине, но гарантами предлагалось сделать постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, с возможным подключением Германии, Турции. Так примерно было описано. Суть гарантий сводилась к тому, что, когда бы происходило что-то, не вписывающееся в договоренности, все гаранты собираются и путем единогласия, консенсуса принимают какое-то решение", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.
Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров.
"Сегодня это всё перечеркнуто. Сейчас гарантии безопасности для Украины не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации", - указал он.
"Не сомневаюсь, что и американские посредники прекрасно понимают эту историю. Президент России Владимир Путин лично с ними неоднократно общался. Есть и другие каналы доведения до них наших текущих позиций. Мы посмотрим, насколько у США будут готовность и желание заставить принять эти абсолютно неизбывные позиции", - подчеркнул министр.
