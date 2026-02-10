Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня это всё перечеркнуто. Сейчас гарантии безопасности для Украины не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации", - указал он.