Замглавы МИД Галузин рассказал об обсуждении строительства АЭС в Армении
00:21 10.02.2026 (обновлено: 00:37 10.02.2026)
Замглавы МИД Галузин рассказал об обсуждении строительства АЭС в Армении
Замглавы МИД Галузин рассказал об обсуждении строительства АЭС в Армении - РИА Новости, 10.02.2026
Замглавы МИД Галузин рассказал об обсуждении строительства АЭС в Армении
Тема строительства АЭС занимает важное место в повестке отношений Москвы с Ереваном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:21:00+03:00
2026-02-10T00:37:00+03:00
в мире
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
ереван
михаил галузин
алексей лихачев
русатом сервис
россия
москва
ереван
армения
Дарья Буймова
Дарья Буймова
армянская аэс, армения
В мире, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Москва, Ереван, Михаил Галузин, Алексей Лихачев, Русатом Сервис, Армянская АЭС, Армения
Замглавы МИД Галузин рассказал об обсуждении строительства АЭС в Армении

Замглавы МИД: строительство АЭС регулярно обсуждается Москвой и Ереваном

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тема строительства АЭС занимает важное место в повестке отношений Москвы с Ереваном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Как сообщил газете "Известия" дипломат, тема строительства АЭС занимает важное место в повестке отношений Москвы с Ереваном и регулярно обсуждается на различных уровнях.
Президент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Армения ищет проекты малых модульных АЭС
26 сентября 2025, 01:36
"Росатом" готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта, разумеется, с учетом пожеланий армянских друзей", - сообщил газете "Известия" Галузин.
По его словам, реальных альтернатив с точки зрения проверенных технологий нет.
"Реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже проверенных технологий, а также привлекательности финансовых параметров - в том числе с учетом строительства, дальнейшей эксплуатации, необходимости подготовки и переподготовки специалистов - не просматривается", - добавил он.
Глава парламента Армении Ален Симонян 6 февраля в рамках визита в РФ встретился с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, они обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией
7 февраля, 16:52
 
Армянская АЭС, Армения
 
 
