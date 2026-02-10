Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Замглавы МИД Галузин рассказал об обсуждении строительства АЭС в Армении

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тема строительства АЭС занимает важное место в повестке отношений Москвы с Ереваном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Как сообщил газете "Известия" дипломат, тема строительства АЭС занимает важное место в повестке отношений Москвы Ереваном и регулярно обсуждается на различных уровнях.

"Росатом" готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта, разумеется, с учетом пожеланий армянских друзей", - сообщил газете "Известия" Галузин.

По его словам, реальных альтернатив с точки зрения проверенных технологий нет.

"Реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже проверенных технологий, а также привлекательности финансовых параметров - в том числе с учетом строительства, дальнейшей эксплуатации, необходимости подготовки и переподготовки специалистов - не просматривается", - добавил он.

В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.