Рейтинг@Mail.ru
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/galitskiy-2073487200.html
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены - РИА Новости, 10.02.2026
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены
Бывший член совета директоров Альфа-банка Александр Галицкий дал показания в СК в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов и РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:23:00+03:00
2026-02-10T17:23:00+03:00
происшествия
москва
россия
александр галицкий
альфа-банк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048793201_0:189:3084:1924_1920x0_80_0_0_f84a37921ae34f364fa338b7b39857d2.jpg
https://ria.ru/20260210/sud-2073452050.html
https://ria.ru/20260208/sud-2073043339.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048793201_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9923c6d87cc578efba863a20e59322a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, александр галицкий, альфа-банк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Галицкий, Альфа-банк, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены

Галицкий дал показания в СК в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкИнвестор Александр Галицкий
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Инвестор Александр Галицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший член совета директоров Альфа-банка Александр Галицкий дал показания в СК в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов и опрошен после самоубийства Алии Галицкой в изоляторе, рассказала РИА Новости ее адвокат Анна Бутырина.
"Александр Галицкий был допрошен следователем как потерпевший по делу о вымогательстве (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ) и опрошен после самоубийства Галицкой в ИВС в рамках проверки", - рассказала собеседница агентства.
Алия Галицкая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Галицкая в предсмертной записке просила винить в смерти бывших мужей
Вчера, 14:40
В минувшее воскресенье стало известно, что Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал её по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого.
Пресненский суд Москвы во вторник отказался прекращать производство по иску Галицкой о разделе имущества с Галицким, поскольку суд не получал официальных данных о ее смерти. Суд также не стал снимать арест с имущества Галицкого, сочтя данную меру преждевременной. Судебное заседание было отложено на 20 февраля.
Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость ответчика в РФ. Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей.
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Суд в США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь в ИВС недействительным
8 февраля, 17:48
 
ПроисшествияМоскваРоссияАлександр ГалицкийАльфа-банкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала