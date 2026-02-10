Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший член совета директоров Альфа-банка Александр Галицкий дал показания в СК в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов и опрошен после самоубийства Алии Галицкой в изоляторе, рассказала РИА Новости ее адвокат Анна Бутырина.

Александр Галицкий был допрошен следователем как потерпевший по делу о вымогательстве (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ ) и опрошен после самоубийства Галицкой в ИВС в рамках проверки", - рассказала собеседница агентства.

В минувшее воскресенье стало известно, что Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал её по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого.

Пресненский суд Москвы во вторник отказался прекращать производство по иску Галицкой о разделе имущества с Галицким, поскольку суд не получал официальных данных о ее смерти. Суд также не стал снимать арест с имущества Галицкого, сочтя данную меру преждевременной. Судебное заседание было отложено на 20 февраля.