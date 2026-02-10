https://ria.ru/20260210/galitskiy-2073487200.html
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены - РИА Новости, 10.02.2026
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены
Бывший член совета директоров Альфа-банка Александр Галицкий дал показания в СК в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов и РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:23:00+03:00
2026-02-10T17:23:00+03:00
2026-02-10T17:23:00+03:00
происшествия
москва
россия
александр галицкий
альфа-банк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048793201_0:189:3084:1924_1920x0_80_0_0_f84a37921ae34f364fa338b7b39857d2.jpg
https://ria.ru/20260210/sud-2073452050.html
https://ria.ru/20260208/sud-2073043339.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048793201_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9923c6d87cc578efba863a20e59322a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, александр галицкий, альфа-банк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Галицкий, Альфа-банк, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены
Галицкий дал показания в СК в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший член совета директоров Альфа-банка Александр Галицкий дал показания в СК в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов и опрошен после самоубийства Алии Галицкой в изоляторе, рассказала РИА Новости ее адвокат Анна Бутырина.
"Александр Галицкий
был допрошен следователем как потерпевший по делу о вымогательстве (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ
) и опрошен после самоубийства Галицкой в ИВС в рамках проверки", - рассказала собеседница агентства.
В минувшее воскресенье стало известно, что Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал её по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого.
Пресненский суд Москвы
во вторник отказался прекращать производство по иску Галицкой о разделе имущества с Галицким, поскольку суд не получал официальных данных о ее смерти. Суд также не стал снимать арест с имущества Галицкого, сочтя данную меру преждевременной. Судебное заседание было отложено на 20 февраля.
Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость ответчика в РФ. Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей.