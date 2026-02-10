https://ria.ru/20260210/galitskij-2073434113.html
Суд отказался снимать арест с имущества Галицкого
2026-02-10T13:41:00+03:00
2026-02-10T13:41:00+03:00
2026-02-10T13:41:00+03:00
москва
Суд отказался снимать арест с имущества Галицкого
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался снимать арест с имущества экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, обеспечительные меры были наложены в рамках иска о разделе имущества с недавно погибшей Алией Галицкой, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд полагает, что ходатайство заявлено преждевременно, постановил отказать в удовлетворении о снятии обеспечительных мер, наложенных на имущество", - огласила решение судья.
В постановлении судья указала, что производство по иску о разделе имущества еще не прекращено, а значит вопрос о снятии ареста заявлен преждевременно.
На снятии ареста с имущества настаивали представители Галицкого
в связи со смертью истца - Алии Галицкой, которая покончила жизнь самоубийством в подмосковном ИВС после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал её по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого.
Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы
о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Тогда же был наложен арест на квартиру на Патриарших прудах и два машиноместа там же, еще одну квартиру в центре Москвы в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе. Теперь обеспечительные меры сняты.
Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, в действительности же рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей.
Галицкий вышел из совета директоров Альфа-банка
в 2022 году.