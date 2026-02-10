Суд отказался снимать арест с имущества Галицкого

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался снимать арест с имущества экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, обеспечительные меры были наложены в рамках иска о разделе имущества с недавно погибшей Алией Галицкой, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд полагает, что ходатайство заявлено преждевременно, постановил отказать в удовлетворении о снятии обеспечительных мер, наложенных на имущество", - огласила решение судья.

В постановлении судья указала, что производство по иску о разделе имущества еще не прекращено, а значит вопрос о снятии ареста заявлен преждевременно.

На снятии ареста с имущества настаивали представители Галицкого в связи со смертью истца - Алии Галицкой, которая покончила жизнь самоубийством в подмосковном ИВС после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал её по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого.

Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Тогда же был наложен арест на квартиру на Патриарших прудах и два машиноместа там же, еще одну квартиру в центре Москвы в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе. Теперь обеспечительные меры сняты.

Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, в действительности же рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей.