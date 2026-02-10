Рейтинг@Mail.ru
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза - РИА Новости, 10.02.2026
07:55 10.02.2026
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза
происшествия, москва, александр галицкий, альфа-банк
Происшествия, Москва, Александр Галицкий, Альфа-банк
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области/TelegramАлия Галицкая в Истринском городском суде
Алия Галицкая в Истринском городском суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области/Telegram
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. После смерти Алии Галицкой в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) была проведена судебно-медицинская экспертиза, следователь дал разрешение на ее захоронение, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
"После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следователь выдал разрешение на захоронение. В ближайшие дни Алию похоронят", - рассказал собеседник агентства.
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете
8 февраля, 20:27
В минувшее воскресенье стало известно, что Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал её по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого.
Следственный комитет проводит проверку после инцидента.
Ранее адвокат заявил РИА Новости, что обжаловал постановление об аресте, а сама Галицкая отрицала причастность к совершению данного преступления.
Осенью она подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика. Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, в действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. Очередное заседание назначено на 10 февраля - как ожидается, в связи со смертью истца, суд должен приостановить производство.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако в 2022 году вышел из его состава.
Полицейские - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого
8 февраля, 15:56
 
ПроисшествияМоскваАлександр ГалицкийАльфа-банк
 
 
