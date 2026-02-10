https://ria.ru/20260210/galitskaja-2073355857.html
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза
После смерти Алии Галицкой в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) была проведена судебно-медицинская экспертиза, следователь дал разрешение на ее...
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. После смерти Алии Галицкой в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) была проведена судебно-медицинская экспертиза, следователь дал разрешение на ее захоронение, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
"После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следователь выдал разрешение на захоронение. В ближайшие дни Алию похоронят", - рассказал собеседник агентства.
В минувшее воскресенье стало известно, что Алия Галицкая
покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал её по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров "Альфа-банка
" Александра Галицкого.
Следственный комитет проводит проверку после инцидента.
Ранее адвокат заявил РИА Новости, что обжаловал постановление об аресте, а сама Галицкая отрицала причастность к совершению данного преступления.
Осенью она подала иск в Пресненский суд Москвы
о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика. Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, в действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. Очередное заседание назначено на 10 февраля - как ожидается, в связи со смертью истца, суд должен приостановить производство.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако в 2022 году вышел из его состава.