После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. После смерти Алии Галицкой в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) была проведена судебно-медицинская экспертиза, следователь дал разрешение на ее захоронение, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.

"После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следователь выдал разрешение на захоронение. В ближайшие дни Алию похоронят", - рассказал собеседник агентства.

В минувшее воскресенье стало известно, что Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал её по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров " Альфа-банка " Александра Галицкого.

Следственный комитет проводит проверку после инцидента.

Ранее адвокат заявил РИА Новости, что обжаловал постановление об аресте, а сама Галицкая отрицала причастность к совершению данного преступления.

Осенью она подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика. Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, в действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. Очередное заседание назначено на 10 февраля - как ожидается, в связи со смертью истца, суд должен приостановить производство.