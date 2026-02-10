Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей с собой в ИВС

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Защита обжаловала арест покончившей жизнь самоубийством Алии Галицкой, подозреваемой в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.

"Я обжаловал постановление суда об избрании меры пресечения, поскольку считаю его не просто необоснованным, а принятым с грубым и формальным нарушением требований уголовно-процессуального закона. В апелляционной жалобе мы ставим вопрос не только об отмене данного постановления, но и о вынесении частного представления с целью проведения дисциплинарной проверки в отношении судьи, принявшего это решение. Считаю недопустимым, когда судьбоносные для человека решения принимаются формально и без надлежащей правовой аргументации", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сама Галицкая причастность к совершению данного преступления отрицала. По словам адвоката, постановление суда" "уместилось на одном листе" и не содержит анализа доводов защиты, оценки альтернативных мер пресечения и мотивов, по которым была избрана именно изоляция.

В пятницу, 6 февраля, Истринский суд Подмосковья арестовал Галицкую по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа экс-члена совета директоров " Альфа-банка " Александра Галицкого. Дело было возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

В минувшее воскресенье стало известно, что женщина покончила жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания. Она оставила записку, в которой винит в случившемся Галицкого. СК РФ проводит проверку после обнаружения ее тела.

Ранее Галицкая подала иск в суд о разделе имущества к Галицкому. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика.

Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, еще одна квартира в центре Москвы в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.

Очередное заседание назначено на 10 февраля, как ожидается, в связи со смертью истца, суд должен приостановить производство.