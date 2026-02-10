Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей с собой в ИВС - РИА Новости, 10.02.2026
01:37 10.02.2026
Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей с собой в ИВС
Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей с собой в ИВС
Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей с собой в ИВС

© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области/TelegramАлия Галицкая в Истринском городском суде
Алия Галицкая в Истринском городском суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области/Telegram
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Защита обжаловала арест покончившей жизнь самоубийством Алии Галицкой, подозреваемой в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
"Я обжаловал постановление суда об избрании меры пресечения, поскольку считаю его не просто необоснованным, а принятым с грубым и формальным нарушением требований уголовно-процессуального закона. В апелляционной жалобе мы ставим вопрос не только об отмене данного постановления, но и о вынесении частного представления с целью проведения дисциплинарной проверки в отношении судьи, принявшего это решение. Считаю недопустимым, когда судьбоносные для человека решения принимаются формально и без надлежащей правовой аргументации", - сказал собеседник агентства.
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете
8 февраля, 20:27
Он добавил, что сама Галицкая причастность к совершению данного преступления отрицала. По словам адвоката, постановление суда" "уместилось на одном листе" и не содержит анализа доводов защиты, оценки альтернативных мер пресечения и мотивов, по которым была избрана именно изоляция.
В пятницу, 6 февраля, Истринский суд Подмосковья арестовал Галицкую по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого. Дело было возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).
В минувшее воскресенье стало известно, что женщина покончила жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания. Она оставила записку, в которой винит в случившемся Галицкого. СК РФ проводит проверку после обнаружения ее тела.
Ранее Галицкая подала иск в суд о разделе имущества к Галицкому. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ОНК Подмосковья проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого
8 февраля, 15:34
Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей.
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, еще одна квартира в центре Москвы в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.
Очередное заседание назначено на 10 февраля, как ожидается, в связи со смертью истца, суд должен приостановить производство.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако в 2022 году вышел из его состава.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
