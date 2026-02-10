https://ria.ru/20260210/frantsiya-2073420997.html
Песков ответил на вопрос о возобновлении диалога с Францией
Песков ответил на вопрос о возобновлении диалога с Францией - РИА Новости, 10.02.2026
Песков ответил на вопрос о возобновлении диалога с Францией
Кремль пока не видит сигналов того, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:42:00+03:00
в мире
париж
москва
дмитрий песков
эммануэль макрон
франция
Песков ответил на вопрос о возобновлении диалога с Францией
РФ не получала от Франции сигналов о желании наладить диалог на высшем уровне