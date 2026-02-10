Песков ответил на вопрос о возобновлении диалога с Францией

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кремль пока не видит сигналов того, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.