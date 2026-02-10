Рейтинг@Mail.ru
Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/frantsija-2073529213.html
Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000, пишут СМИ
Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000, пишут СМИ
Франция готовится передать Украине два истребителя Mirage 2000 из запасов вооруженных сил (ВС) страны, пишет во вторник газета Journal du Dimanche (JDD). РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T21:49:00+03:00
2026-02-10T21:49:00+03:00
в мире
украина
франция
киев
михаил федоров
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_0:120:3174:1905_1920x0_80_0_0_984b2c8850bc02b5fb74d4fed6eb938c.jpg
https://ria.ru/20260207/fitso-2072902213.html
https://ria.ru/20260207/shvetsija-2072835602.html
украина
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_086c7f3ab99c0f047cff3d25239cfc45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, киев, михаил федоров, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, вооруженные силы франции
В мире, Украина, Франция, Киев, Михаил Федоров, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Франции
Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000, пишут СМИ

JDD: Франция готовится передать Украине 2 истребителя Mirage 2000 из запасов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Франция готовится передать Украине два истребителя Mirage 2000 из запасов вооруженных сил (ВС) страны, пишет во вторник газета Journal du Dimanche (JDD).
Министр обороны Франции Катрин Вотрен посетила в субботу Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым. После встречи с Вотрен Федоров заявил, без уточнения количества, что Париж готовится передать Киеву дополнительные истребители.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Словакия лишилась истребителей, передав их Украине бесплатно, заявил Фицо
7 февраля, 16:11
«
"После отправки трех самолетов в 2025 году, Париж готовится к поставке для Украины еще двух истребителей Mirage 2000... из запасов ВС Франции", - сообщает издание.
Ожидается, что эти два истребителя поступят на Украину в течение следующих шести месяцев. Самолеты будут переданы в рамках соответствующего соглашения Парижа и Киева, о котором президент Франции Эммануэль Макрон объявил еще в 2024 году, уточняет издание.
В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. В феврале 2025 года тогдашний глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное число передаваемых самолетов не называлось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов
7 февраля, 03:36
 
В миреУкраинаФранцияКиевМихаил ФедоровЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала