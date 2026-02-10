https://ria.ru/20260210/frantsija-2073380712.html
Макрон заявил о восстановлении каналов связи с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Париж восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне. РИА Новости, 10.02.2026
2026
Макрон заявил о восстановлении каналов связи с Россией на техническом уровне