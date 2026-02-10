Рейтинг@Mail.ru
ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в нескольких регионах - РИА Новости, 10.02.2026
17:37 10.02.2026 (обновлено: 18:58 10.02.2026)
ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в нескольких регионах
ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в нескольких регионах

© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проведет проверку экономической обоснованности тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение в нескольких регионах.
"На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия", — заверили там.
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ
Вчера, 03:32
В ведомстве также напомнили, что с 1 января базовая ставка НДС увеличилась на два процента, что должно повлечь корректировку стоимости. Однако повышение составит лишь 1,7 процента. При этом изменение касается только налогообложения, а не самих тарифов — их утверждают отдельно.
С начала месяца идут проверки в отношении органов регулирования в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Их расширят на Удмуртию, Сахалинскую и Псковскую области. Помимо этого, в течение года территориальные органы ФАС отдельно проверят тарифные решения в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ
7 февраля, 03:10
 
