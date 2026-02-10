ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в нескольких регионах

В ведомстве также напомнили, что с 1 января базовая ставка НДС увеличилась на два процента, что должно повлечь корректировку стоимости. Однако повышение составит лишь 1,7 процента. При этом изменение касается только налогообложения, а не самих тарифов — их утверждают отдельно.