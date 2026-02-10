Премьер Словакии сравнил Евросоюз со стадом овец без пастуха

БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Европейский союз со стадом овец без пастуха, заявив, что объединению не хватает политического лидерства.
«
"Мы слабы потому, что Европейский союз мало кто воспринимает всерьез. Крупные державы отдают приоритет двусторонним переговорам с государствами-членами (Евросоюза - ред.) перед переговорами с представителями Европейского союза. Если я говорю, что мы слабы в Европейском союзе, так это и потому, что нам не хватает политического лидерства. Надеюсь, никто не обидится, если я использую выражение, что мы действуем как стадо овец без пастуха", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата (Австрия, Словакия, Чехия) во вторник.
Трансляция итогового заявления для прессы велась словацким телеканалом ТА3.
Премьер-министр Словакии Фицо в конце января сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал. Он отметил тогда, что сейчас Европейский союз руководствуется лишь ненавистью к России, а в его руководстве не могут быть люди, с которыми мировые игроки не хотят встречаться.
