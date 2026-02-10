Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии сравнил Евросоюз со стадом овец без пастуха - РИА Новости, 10.02.2026
20:23 10.02.2026
Премьер Словакии сравнил Евросоюз со стадом овец без пастуха
Премьер Словакии сравнил Евросоюз со стадом овец без пастуха
2026-02-10T20:23:00+03:00
2026-02-10T20:23:00+03:00
в мире
словакия
братислава
австрия
роберт фицо
словакия
братислава
австрия
в мире, словакия, братислава, австрия, роберт фицо
В мире, Словакия, Братислава, Австрия, Роберт Фицо
Премьер Словакии сравнил Евросоюз со стадом овец без пастуха

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Европейский союз со стадом овец без пастуха, заявив, что объединению не хватает политического лидерства.
"Мы слабы потому, что Европейский союз мало кто воспринимает всерьез. Крупные державы отдают приоритет двусторонним переговорам с государствами-членами (Евросоюза - ред.) перед переговорами с представителями Европейского союза. Если я говорю, что мы слабы в Европейском союзе, так это и потому, что нам не хватает политического лидерства. Надеюсь, никто не обидится, если я использую выражение, что мы действуем как стадо овец без пастуха", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата (Австрия, Словакия, Чехия) во вторник.
Трансляция итогового заявления для прессы велась словацким телеканалом ТА3.
Премьер-министр Словакии Фицо в конце января сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал. Он отметил тогда, что сейчас Европейский союз руководствуется лишь ненавистью к России, а в его руководстве не могут быть люди, с которыми мировые игроки не хотят встречаться.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез
19 января, 23:18
 
