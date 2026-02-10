Рейтинг@Mail.ru
18:00 10.02.2026
Брюссель дает Киеву пустые обещания, заявил евродепутат
Брюссель дает Киеву пустые обещания, заявил евродепутат
ЕС заверяет Киев, что даже без США будет поставлять деньги и оружие, но ни денег, ни оружия больше нет, заявил евродепутат от Болгарии Петар Волгин. РИА Новости, 10.02.2026
Брюссель дает Киеву пустые обещания, заявил евродепутат

Евродепутат Волгин: ЕС обещает Киеву поставку оружия даже без США

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. ЕС заверяет Киев, что даже без США будет поставлять деньги и оружие, но ни денег, ни оружия больше нет, заявил евродепутат от Болгарии Петар Волгин.
"Лидеры ЕС продолжают заверять Киев, что даже если США сократят свою помощь, Европа пришлет больше денег и оружия. Но это пустые обещания, потому что у ЕС нет ни денег, ни оружия. Вместо того чтобы лгать украинскому народу, лидеры ЕС должны говорить правду. Правда в том, что это... прекратится только тогда, когда Украина станет нейтральной страной, а не антироссийской марионеткой на ниточках Брюсселя", - сказал депутат, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, где во вторник обсуждали энергетическую ситуацию на Украине.
