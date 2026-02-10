https://ria.ru/20260210/evrosoyuz-2073497736.html
Брюссель дает Киеву пустые обещания, заявил евродепутат
Брюссель дает Киеву пустые обещания, заявил евродепутат - РИА Новости, 10.02.2026
Брюссель дает Киеву пустые обещания, заявил евродепутат
ЕС заверяет Киев, что даже без США будет поставлять деньги и оружие, но ни денег, ни оружия больше нет, заявил евродепутат от Болгарии Петар Волгин. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:00:00+03:00
2026-02-10T18:00:00+03:00
2026-02-10T18:00:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072354504.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, евросоюз
В мире, Киев, США, Украина, Евросоюз
Брюссель дает Киеву пустые обещания, заявил евродепутат
Евродепутат Волгин: ЕС обещает Киеву поставку оружия даже без США