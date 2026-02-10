Европарламент экстренно проголосует по изменению бюджета для кредита Киеву

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Европарламент во вторник утвердил голосование по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки (семилетний бюджет ЕС до 2027 года), которое позволит Брюсселю сделать заимствования на внешних рынках для кредитования Киева под гарантии общеевропейского бюджета, следует из итогов голосования.