Европарламент экстренно проголосует по изменению бюджета для кредита Киеву

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Европарламент во вторник утвердил голосование по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки (семилетний бюджет ЕС до 2027 года), которое позволит Брюсселю сделать заимствования на внешних рынках для кредитования Киева под гарантии общеевропейского бюджета, следует из итогов голосования.
Внесение изменений на голосовании во вторник поддержали большинство депутатов. Голосование по изменениям состоится в среду. В среду же в Европарламенте также пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонд ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.
Лидеры ЕС на саммите в конце декабря прошлого года приняли решение о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро на два ближайших года с гарантиями под общеевропейский бюджет. Такое решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.
Для окончательного завершения оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить внесение изменений в многолетний бюджет и в механизм, из которого будут выделяться деньги, а также согласовать сам кредитный инструмент.
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Украине из нового кредита уже в апреле этого года.
