Европарламент экстренно проголосует по изменению бюджета для кредита Киеву - РИА Новости, 10.02.2026
19:26 10.02.2026 (обновлено: 19:31 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/evroparlament-2073511290.html
Европарламент экстренно проголосует по изменению бюджета для кредита Киеву
Европарламент экстренно проголосует по изменению бюджета для кредита Киеву - РИА Новости, 10.02.2026
Европарламент экстренно проголосует по изменению бюджета для кредита Киеву
Европарламент во вторник утвердил голосование по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки (семилетний бюджет ЕС до 2027 года), РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:26:00+03:00
2026-02-10T19:31:00+03:00
в мире
украина
брюссель
киев
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
мирный план сша по украине
украина
брюссель
киев
в мире, украина, брюссель, киев, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Европарламент экстренно проголосует по изменению бюджета для кредита Киеву

ЕП в среду экстренно проголосует по изменению бюджета ЕС для кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Европарламент во вторник утвердил голосование по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки (семилетний бюджет ЕС до 2027 года), которое позволит Брюсселю сделать заимствования на внешних рынках для кредитования Киева под гарантии общеевропейского бюджета, следует из итогов голосования.
Внесение изменений на голосовании во вторник поддержали большинство депутатов. Голосование по изменениям состоится в среду. В среду же в Европарламенте также пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонд ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.
Лидеры ЕС на саммите в конце декабря прошлого года приняли решение о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро на два ближайших года с гарантиями под общеевропейский бюджет. Такое решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.
Для окончательного завершения оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить внесение изменений в многолетний бюджет и в механизм, из которого будут выделяться деньги, а также согласовать сам кредитный инструмент.
Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Украине из нового кредита уже в апреле этого года.
В миреУкраинаБрюссельКиевЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
