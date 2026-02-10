Рейтинг@Mail.ru
Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, пишут СМИ
17:25 10.02.2026
Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, пишут СМИ
Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, пишут СМИ
в мире
сша
вашингтон (штат)
гренландия
евросоюз
politico
сша
вашингтон (штат)
гренландия
в мире, сша, вашингтон (штат), гренландия, евросоюз, politico
В мире, США, Вашингтон (штат), Гренландия, Евросоюз, Politico
Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, пишут СМИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, однако европейские чиновники уже перешли в стадию принятия того, что Вашингтон и далее будет приносить им трудности, пишет газета Politico со ссылкой на европейские источники.
Издание отмечает, что на фоне разнообразных вызовов в отношениях с США, начиная с вопроса Гренландии, заканчивая размещением иммиграционной службы США (ICE) на Олимпиаде в Милане, "среди европейских лидеров больше общей агонии, чем согласия" по поводу того, как снизить существующую уязвимость в отношениях с США.
"Европейцы переживают пятую стадию скорби... Теперь мы понимаем, что администрация США будет создавать трудности в обозримом будущем", - заявил изданию один французский дипломат.
По словам другого чиновника, теперь ЕС вынужден применять более жесткую позицию в отношениях с США.
"Сейчас все кардинально изменилось по сравнению с теми временами, когда между нами существовало сотрудничество, теперь мы участвуем в борьбе за власть", - добавил собеседник издания.
