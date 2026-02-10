Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, пишут СМИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, однако европейские чиновники уже перешли в стадию принятия того, что Вашингтон и далее будет приносить им трудности, пишет газета Politico со ссылкой на европейские источники.

Издание отмечает, что на фоне разнообразных вызовов в отношениях с США , начиная с вопроса Гренландии , заканчивая размещением иммиграционной службы США (ICE) на Олимпиаде в Милане , "среди европейских лидеров больше общей агонии, чем согласия" по поводу того, как снизить существующую уязвимость в отношениях с США.

"Европейцы переживают пятую стадию скорби... Теперь мы понимаем, что администрация США будет создавать трудности в обозримом будущем", - заявил изданию один французский дипломат.

По словам другого чиновника, теперь ЕС вынужден применять более жесткую позицию в отношениях с США.