Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, пишут СМИ

Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, однако европейские чиновники уже перешли в стадию принятия того, что Вашингтон и далее будет приносить им... РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Размышления об отношениях с США вызывают в ЕС агонию, однако европейские чиновники уже перешли в стадию принятия того, что Вашингтон и далее будет приносить им трудности, пишет газета Politico со ссылкой на европейские источники.
Издание отмечает, что на фоне разнообразных вызовов в отношениях с США
, начиная с вопроса Гренландии
, заканчивая размещением иммиграционной службы США (ICE) на Олимпиаде в Милане
, "среди европейских лидеров больше общей агонии, чем согласия" по поводу того, как снизить существующую уязвимость в отношениях с США.
"Европейцы переживают пятую стадию скорби... Теперь мы понимаем, что администрация США будет создавать трудности в обозримом будущем", - заявил изданию один французский дипломат.
По словам другого чиновника, теперь ЕС
вынужден применять более жесткую позицию в отношениях с США.
"Сейчас все кардинально изменилось по сравнению с теми временами, когда между нами существовало сотрудничество, теперь мы участвуем в борьбе за власть", - добавил собеседник издания.