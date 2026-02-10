Рейтинг@Mail.ru
Европа будет сметена через пять лет, заявил Макрон
13:01 10.02.2026 (обновлено: 13:04 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/evropa-2073424867.html
Европа будет сметена через пять лет, заявил Макрон
Европа будет сметена через пять лет, заявил Макрон - РИА Новости, 10.02.2026
Европа будет сметена через пять лет, заявил Макрон
Европа будет "сметена" через пять лет, если ничего не предпринять, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:01:00+03:00
2026-02-10T13:04:00+03:00
Европа будет сметена через пять лет, заявил Макрон

Макрон: Европа будет сметена через пять лет, если ничего не предпринять

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европа будет "сметена" через пять лет, если ничего не предпринять, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Если мы ничего не сделаем, Европа будет сметена через пять лет", - заявил Макрон газете Tagesanzeiger.
Он указал на то, что есть отрасли, в которых европейцы "потеряли всё", и привел в пример химическую промышленность, автомобильную и станкостроительную промышленность, где ситуация "перевернулась с ног на голову за восемнадцать месяцев".
"На самом деле мы имеем дело с двойным кризисом. На коммерческом уровне это китайское цунами, и в то же время у нас есть микросекундная нестабильность на американской стороне... Мы должны спросить себя: хотим ли мы быть зрителями или действующими лицам? Если мы хотим быть зрителями, то это ведёт к счастливому подчинению. Мы никому не мешаем, мы стараемся быть любезными с американцами, а с китайцами продолжаем вести себя как раньше", - подчеркнул французский президент.
Ситуацию с Гренландией Макрон назвал глубоким геополитическим переломом, который затрагивает всех европейцев.
"В любом случае одного чувства срочности недостаточно. Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал "моментом Гренландия". Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует", - сказал Макрон, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
