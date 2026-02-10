МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европа будет "сметена" через пять лет, если ничего не предпринять, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Если мы ничего не сделаем, Европа будет сметена через пять лет", - заявил Макрон газете Tagesanzeiger

Он указал на то, что есть отрасли, в которых европейцы "потеряли всё", и привел в пример химическую промышленность, автомобильную и станкостроительную промышленность, где ситуация "перевернулась с ног на голову за восемнадцать месяцев".

"На самом деле мы имеем дело с двойным кризисом. На коммерческом уровне это китайское цунами, и в то же время у нас есть микросекундная нестабильность на американской стороне... Мы должны спросить себя: хотим ли мы быть зрителями или действующими лицам? Если мы хотим быть зрителями, то это ведёт к счастливому подчинению. Мы никому не мешаем, мы стараемся быть любезными с американцами, а с китайцами продолжаем вести себя как раньше", - подчеркнул французский президент.

Ситуацию с Гренландией Макрон назвал глубоким геополитическим переломом, который затрагивает всех европейцев.

"В любом случае одного чувства срочности недостаточно. Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал "моментом Гренландия". Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует", - сказал Макрон, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.