https://ria.ru/20260210/evrokomissiya-2073460717.html
В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России
В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России - РИА Новости, 10.02.2026
В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России
В Еврокомиссии не смогли прокомментировать РИА Новости решение суда ЕС, фактически разрешившего конфисковывать на границах автомашины россиян. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:22:00+03:00
2026-02-10T15:22:00+03:00
2026-02-10T15:28:00+03:00
россия
еврокомиссия
евросоюз
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876523_0:223:3120:1978_1920x0_80_0_0_9f69732c52f3b9906cd0bcd9d12e4d1a.jpg
https://ria.ru/20260209/es-2073281425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876523_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_e6c2a968ee8a71b01f0cfde722d52275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, евросоюз, авто
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Авто
В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России
В ЕК не ответили, вызовет ли решение суда ЕС по авто конфискации на границах