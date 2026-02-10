Рейтинг@Mail.ru
В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России - РИА Новости, 10.02.2026
15:22 10.02.2026 (обновлено: 15:28 10.02.2026)
В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России
В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России
В Еврокомиссии не смогли прокомментировать РИА Новости решение суда ЕС, фактически разрешившего конфисковывать на границах автомашины россиян. РИА Новости, 10.02.2026
В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России

В ЕК не ответили, вызовет ли решение суда ЕС по авто конфискации на границах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. В Еврокомиссии не смогли прокомментировать РИА Новости решение суда ЕС, фактически разрешившего конфисковывать на границах автомашины россиян.
Ранее Суд ЕС подтвердил право стран союза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкций, к ним не будет применяться оправдание личного использования.
"У нас нет комментария на эту тему", - сказал собеседник РИА Новости на вопрос о том, не вызовет ли такое решение суда ЕС массовой конфискации личных вещей граждан России на европейских границах и не собирается ли Еврокомиссия заняться проработкой мер по ужесточению контроля на границах.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России
9 февраля, 19:02
 
