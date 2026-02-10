В ЕК не смогли прокомментировать решение суда ЕС по автомобилям из России

"У нас нет комментария на эту тему", - сказал собеседник РИА Новости на вопрос о том, не вызовет ли такое решение суда ЕС массовой конфискации личных вещей граждан России на европейских границах и не собирается ли Еврокомиссия заняться проработкой мер по ужесточению контроля на границах.