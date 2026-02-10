Рейтинг@Mail.ru
ЕС продемонстрировал бы свою силу, начав диалог с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 10.02.2026
21:54 10.02.2026
ЕС продемонстрировал бы свою силу, начав диалог с Россией, заявил Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз продемонстрировал бы свою силу, если бы начал переговоры с Россией, а не продолжал бы санкционную...
в мире
россия
словакия
москва
роберт фицо
владимир путин
санкции в отношении россии
россия
словакия
москва
в мире, россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Санкции в отношении России
БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз продемонстрировал бы свою силу, если бы начал переговоры с Россией, а не продолжал бы санкционную политику, проявляя слабость.
"Вместо того, чтобы мы показали силу в том, что будем вести переговоры с Россией как Европейский союз, что будем убеждать, мы за закрытыми дверями принимаем 20-й пакет санкций и думаем, что в этом мы сильны. Сильными мы будем тогда, когда лидеры Европейского союза, лидеры крупных стран наберутся смелости и будут вести переговоры с Россией", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата (Австрия, Словакия, Чехия) во вторник.
Трансляция итогового заявления для прессы велась словацким телеканалом ТА3.
По мнению Фицо, Франция, Британия и США, как союзники СССР во Второй мировой войне, могли бы использовать торжества по случаю Дня Победы в Москве для диалога с РФ.
"У меня такое впечатление, что принятие санкций - это скорее демонстрация слабости, а не силы Европейского союза", - заключил словацкий премьер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
