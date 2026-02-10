Рейтинг@Mail.ru
Тимати попадет под санкции ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
20:12 10.02.2026
Тимати попадет под санкции ЕС, сообщили СМИ
Тимати попадет под санкции ЕС, сообщили СМИ
Рэпер Тимати и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин будут подвергнуты санкциям ЕС, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы. РИА Новости, 10.02.2026
2026
Тимати попадет под санкции ЕС, сообщили СМИ

EUO: Тимати и гендиректор Мариупольского театра Солонин попадут под санкции ЕС

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рэпер Тимати и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин будут подвергнуты санкциям ЕС, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.
"В их (попавших под санкции ЕС -ред.) число также входят певец Тимур Юнусов (Тимати - ред.), выступавший в Крыму, и театральный продюсер Игорь Солонин", - говорится в статье.
