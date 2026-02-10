https://ria.ru/20260210/es-2073519650.html
Тимати попадет под санкции ЕС, сообщили СМИ
Тимати попадет под санкции ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Тимати попадет под санкции ЕС, сообщили СМИ
Рэпер Тимати и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин будут подвергнуты санкциям ЕС, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:12:00+03:00
2026-02-10T20:12:00+03:00
2026-02-10T20:12:00+03:00
тимати (тимур юнусов)
евросоюз
республика крым
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022664526_0:39:2929:1686_1920x0_80_0_0_06e71be6044fbf963dc876c5b36c906d.jpg
https://ria.ru/20260210/sanktsii-2073519381.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022664526_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_45aa1f5c2e61e4e0cce94ec067bb7749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимати (тимур юнусов), евросоюз, республика крым, в мире
Тимати (Тимур Юнусов), Евросоюз, Республика Крым, В мире
Тимати попадет под санкции ЕС, сообщили СМИ
EUO: Тимати и гендиректор Мариупольского театра Солонин попадут под санкции ЕС