ЕП ужесточил условия предоставления убежища для украинцев

БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Европарламент ужесточил условия рассмотрения заявлений о предоставлении убежища для граждан Украины, Молдавии и ряда других стран, говорится в заявлении законодательного органа Евросоюза.

Во вторник Европейский парламент одобрил создание общеевропейского списка безопасных стран происхождения. В соответствии с новыми правилами каждый проситель убежища из стран, считающихся безопасными, должен будет доказать, что данное положение не должно применяться к его конкретному случаю из-за обоснованных опасений преследования либо риска причинения серьезного вреда в случае его возвращения в страну происхождения.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС также будут рассматриваться как безопасные страны происхождения, если только соответствующие обстоятельства не указывают на обратное, в частности - насилие в контексте вооруженного конфликта, если граждане этих стран получают статус беженца на уровне ЕС с показателем признания выше 20 %, либо если вводятся экономические санкции в связи с действиями, нарушающими основные свободы и фундаментальные права", - сказано в документе.

Колумбия, Египет, Косово, Индия, Марокко и Тунис. Поскольку Украина Молдавия являются странами-кандидатами на вступление в ЕС, данные правила также применяются к ним. Помимо стран-кандидатов, в список стран, считающихся безопасными, также были включены Бангладеш

"Страны ЕС смогут применять концепцию безопасной третьей страны в отношении просителя убежища, который не является гражданином соответствующей страны, - и, соответственно, признавать его заявление неприемлемым, - если выполнено одно из следующих трех условий: наличие связи между заявителем и третьей страной, такой как проживание членов его семьи в этой стране, предыдущее пребывание заявителя в этой стране либо наличие языковых, культурных или сопоставимых связей; если заявитель следовал транзитом через третью страну по пути в ЕС и мог запросить там эффективную защиту; если существует соглашение или договоренность с третьей страной на двустороннем, многостороннем или общеевропейском уровне о приеме просителей убежища, за исключением несовершеннолетних без сопровождения", - уточняется в документе.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев Кишинев в их противостоянии с Москвой . Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.

В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.