В ЕП сравнили фобию российских дронов в ЕС с поиском следов пришельцев

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин сравнил фобию российских дронов в Европе с фобией летающих тарелок с пришельцами.
"Европейские лидеры все еще внушают страх гражданам своими бреднями о запуске российских беспилотников по всей Европе. Я помню, в далекие времена было модно искать летающие тарелки. Сейчас стало модно повсюду видеть беспилотники", - сказал он, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге по энергетическому кризису на Украине.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
