Рейтинг@Mail.ru
В ЕП сравнили фобию российских дронов в ЕС с поиском следов пришельцев - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ep-2073501167.html
В ЕП сравнили фобию российских дронов в ЕС с поиском следов пришельцев
В ЕП сравнили фобию российских дронов в ЕС с поиском следов пришельцев - РИА Новости, 10.02.2026
В ЕП сравнили фобию российских дронов в ЕС с поиском следов пришельцев
Депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин сравнил фобию российских дронов в Европе с фобией летающих тарелок с пришельцами. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:19:00+03:00
2026-02-10T18:19:00+03:00
в мире
россия
европа
болгария
дмитрий песков
владимир путин
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20251009/samolet-2047266750.html
россия
европа
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, болгария, дмитрий песков, владимир путин, европарламент, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Болгария, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Европарламент, Евросоюз
В ЕП сравнили фобию российских дронов в ЕС с поиском следов пришельцев

Депутат ЕП Волгин сравнил фобию российских дронов в ЕС с фобией летающих тарелок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин сравнил фобию российских дронов в Европе с фобией летающих тарелок с пришельцами.
«
"Европейские лидеры все еще внушают страх гражданам своими бреднями о запуске российских беспилотников по всей Европе. Я помню, в далекие времена было модно искать летающие тарелки. Сейчас стало модно повсюду видеть беспилотники", - сказал он, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге по энергетическому кризису на Украине.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве
9 октября 2025, 13:38
 
В миреРоссияЕвропаБолгарияДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала