Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/energodar-2073520528.html
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар - РИА Новости, 10.02.2026
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об атаке ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:20:00+03:00
2026-02-10T20:20:00+03:00
в мире
энергодар
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_219:310:3200:1987_1920x0_80_0_0_97a03268e764f7a3c37597e6ae1129e5.jpg
https://ria.ru/20260210/energodar-2073467090.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db769e925f9d2da521dbee39d1ed7d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар

РИА Новости: сотрудников МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об атаке ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
«
"Присутствующие на станции сотрудники МАГАТЭ уже проинформированы о ситуации", - сказала Яшина.
Как сообщили ранее во вторник на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих ЗАЭС - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии - "Днепровская".
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало
Вчера, 15:47
 
В миреЭнергодарМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала