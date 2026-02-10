https://ria.ru/20260210/energodar-2073520528.html
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар - РИА Новости, 10.02.2026
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об атаке ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:20:00+03:00
2026-02-10T20:20:00+03:00
2026-02-10T20:20:00+03:00
в мире
энергодар
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_219:310:3200:1987_1920x0_80_0_0_97a03268e764f7a3c37597e6ae1129e5.jpg
https://ria.ru/20260210/energodar-2073467090.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db769e925f9d2da521dbee39d1ed7d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
РИА Новости: сотрудников МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на Энергодар