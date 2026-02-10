Рейтинг@Mail.ru
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 10.02.2026
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало - РИА Новости, 10.02.2026
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало
Информации о пострадавших в результате атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар не поступало, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:47:00+03:00
2026-02-10T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
энергодар
в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало

ЗАЭС: информации о пострадавших в результате атаки ВСУ на Энергодар не поступало

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Информации о пострадавших в результате атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар не поступало, сообщает пресс-служба станции.
Как сообщили на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих ЗАЭС - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии - "Днепровская".
«
"На данный момент информация о пострадавших не поступала", - сообщается в Telegram-канале станции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала