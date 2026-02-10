https://ria.ru/20260210/energodar-2073467090.html
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало - РИА Новости, 10.02.2026
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало
Информации о пострадавших в результате атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар не поступало, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:47:00+03:00
2026-02-10T15:47:00+03:00
2026-02-10T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925977205_0:118:3429:2047_1920x0_80_0_0_bc6354a32833cf1d7daa1b182e7da1fa.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925977205_485:0:3214:2047_1920x0_80_0_0_d56b7ed8a3205ada6c2ea92ab5a54b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Информации о пострадавших при атаке ВСУ на Энергодар не поступало
ЗАЭС: информации о пострадавших в результате атаки ВСУ на Энергодар не поступало