При атаке ВСУ на Энергодар поврежден трубопровод теплотрассы
При атаке ВСУ на Энергодар поврежден трубопровод теплотрассы
При атаке ВСУ на Энергодар поврежден трубопровод теплотрассы
Магистральный трубопровод теплотрассы поврежден в результате атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, подача тепла в жилые дома и соцобъекты... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:32:00+03:00
2026-02-10T15:32:00+03:00
2026-02-10T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская аэс
энергодар
