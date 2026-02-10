Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/elektrichestvo-2073338702.html
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве - РИА Новости, 10.02.2026
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве
Сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии можно за счет экономичного использования стиральной машины и утюга, это считается самым большим расходом в... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T02:23:00+03:00
2026-02-10T02:23:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774768952_0:27:3456:1971_1920x0_80_0_0_82b00e8b0f734ad4263e82a03539d92c.jpg
https://ria.ru/20260209/otdykh-2073160754.html
https://ria.ru/20250801/zhku-2032735715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774768952_626:0:3357:2048_1920x0_80_0_0_f49f6217592d1619e0ec0375baf01ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве

РИА Новости: экономичный режим бытовой техники поможет сэкономить тысячу рублей

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУтюг
Утюг - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Утюг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии можно за счет экономичного использования стиральной машины и утюга, это считается самым большим расходом в семьях с тремя детьми, рассказали РИА Новости эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB.
"Эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB рассчитали, как удержать счета на прежнем уровне без покупки дорогого оборудования и сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии. Для семьи с тремя детьми основной расход - это стирка и глажка. Нагрев воды до 60-90 градусов забирает до 80% энергии машины. Переход на режим 40 градусов при полной загрузке позволяет снизить потребление техники почти вдвое, а сэкономить до 15% энергии можно, если не пересушивать одежду: влажная ткань гладится быстрее, и утюг работает меньше времени", - рассказали специалисты.
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе
Вчера, 12:03
Также эксперты советуют использовать "правило одного чистого чайника": удалить накипь в чайнике, кипятить воду один раз в день и заливать в термос. Это избавляет от 5 до 15 лишних включений прибора в день и сохраняет деньги.
Многодетные семьи и сотрудники на "удаленке" - главные потребители электроэнергии дома в дневное время, когда тарифы максимальны, добавили специалисты. "Семьям без специального оборудования лучше оставаться на одноставочном тарифе, чтобы не переплачивать за дорогую дневную зону. Однако если в доме есть накопители энергии, бойлеры или электроотопление, выгоднее всего переходить на трехставочный тариф. Это позволит заряжать системы в "дешевую" ночь и полностью избегать трат в самые дорогие утренние и вечерние пики", - заключили эксперты.
Прибор учета воды - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%
1 августа 2025, 03:15
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала