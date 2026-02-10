Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии можно за счет экономичного использования стиральной машины и утюга, это считается самым большим расходом в семьях с тремя детьми, рассказали РИА Новости эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB.

"Эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB рассчитали, как удержать счета на прежнем уровне без покупки дорогого оборудования и сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии. Для семьи с тремя детьми основной расход - это стирка и глажка. Нагрев воды до 60-90 градусов забирает до 80% энергии машины. Переход на режим 40 градусов при полной загрузке позволяет снизить потребление техники почти вдвое, а сэкономить до 15% энергии можно, если не пересушивать одежду: влажная ткань гладится быстрее, и утюг работает меньше времени", - рассказали специалисты.

Также эксперты советуют использовать "правило одного чистого чайника": удалить накипь в чайнике, кипятить воду один раз в день и заливать в термос. Это избавляет от 5 до 15 лишних включений прибора в день и сохраняет деньги.