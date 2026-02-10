Рейтинг@Mail.ru
Эксперт подсчитал стоимость праздничного стола на Масленицу - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ekspert-2073471469.html
Эксперт подсчитал стоимость праздничного стола на Масленицу
Эксперт подсчитал стоимость праздничного стола на Масленицу - РИА Новости, 10.02.2026
Эксперт подсчитал стоимость праздничного стола на Масленицу
Продукты для блинов и топпинги к ним в среднем обойдутся россиянам в 487,3 рубля, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:03:00+03:00
2026-02-10T16:03:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
празднование масленицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000041819_0:150:1604:1052_1920x0_80_0_0_96834d5fbbc4c33a74d2df28d2b66f53.jpg
https://ria.ru/20251128/kofe-2058227661.html
https://ria.ru/20260207/zdorove-2072833459.html
https://ria.ru/20260205/vrach-2072354650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000041819_3:0:1603:1200_1920x0_80_0_0_ab57958de81818788af097910ed073a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), празднование масленицы
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Празднование Масленицы
Эксперт подсчитал стоимость праздничного стола на Масленицу

РИА Новости: праздничный стол на Масленицу обойдется россиянам в 487 рублей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлины с икрой
Блины с икрой - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блины с икрой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Продукты для блинов и топпинги к ним в среднем обойдутся россиянам в 487,3 рубля, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В декабре 2025 года средняя стоимость продуктов для блинного набора и топпингов к нему составила 487,3 рубля в среднем по России. За год - с декабря 2024 по декабрь 2025 - набор подорожал на 1,5%, увеличившись с 480 рублей", - сообщил эксперт со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Эспрессо - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
28 ноября 2025, 03:04
Тренин уточнил, что в расчет вошли набор продуктов для приготовления 12 блинов и топпинги, включая сметану, мед, красную рыбу и красную икру - по 30 граммов каждого.
По его словам, ингредиенты, необходимые для выпечки блинов, подешевели - на 0,9%, до 135,4 рубля. В основном в цене потеряли яйца - почти 20%, сахар - 6,3% и сливочное масло - 2%.
Эксперт объяснил, что яйца подешевели за счет существенного роста производства со 43,3 миллиарда годом ранее до 45,2 миллиарда штук при стабильном спросе. Аналогичная ситуация с сахаром: увеличение выпуска на фоне хороших урожаев сахарной свеклы при небольшом снижении потребления.
А сливочное масло начало дешеветь с конца первого квартала 2025 года из-за накопленных складских запасов и заметного сокращения спроса после сильного ценового всплеска во второй половине 2024 года. В то же время подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали чуть ниже уровня общей инфляции, а молоко прибавило в цене 8,7% из-за роста себестоимости производства.
Хурма - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты нужно есть в феврале
7 февраля, 03:02
"Главным драйвером роста стоимости всего блинного набора стали топпинги — их средняя цена прибавила 2,5%. При этом решающее сдерживающее влияние оказала красная икра: после более чем 50% удорожания годом ранее ее стоимость выросла лишь символически - на 0,8%", - добавил Тренин.
Он отметил подорожание меда на 10,5%, красной рыбы - на 9,6% и сметаны - на 6,4%. При этом именно сметана остается самым востребованным вариантом у россиян благодаря своей доступности: она почти в два раза дешевле меда, в четыре раза дешевле красной рыбы и примерно в 25 раз доступнее красной икры.
Квашеная капуста - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Врач назвал продукт, который укрепляет иммунитет
5 февраля, 04:26
 
ЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Празднование Масленицы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала