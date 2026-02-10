https://ria.ru/20260210/ekspert-2073437248.html
Эксперт оценил вероятность предоставления Украине особого членства в ЕС
Сергеев: Киеву могут дать новый механизм взаимодействия с ЕС, но не членство
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз может создать некий новый механизм для демонстративного сближения с Украиной, но никакого особого варианта членства в ЕС для Киева не может быть в принципе в соответствии с правилами союза, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев.
Ранее газета Politico
со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС
подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине
частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву
места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии
.
"Предположить появление такого механизма, который будет как бы свидетельствовать, что ЕС свои обещания выполняет, можно. Это будет в первую очередь политическое взаимодействие. Можно, наверное, в рамках расширенного или продвинутого партнерства что-то такое придумать. Как сейчас предоставление кредита на 90 миллиардов евро Украине в рамках этого проекта согласовано", - сказал Сергеев.
При этом он подчеркнул, что реальное членство в Евросоюзе требует согласия всех членов и прохождения четко определенной процедуры, а никакого облегченного или особого варианта нет в рамках сегодняшних норм ЕС.
"Даже если они что-то такое решат, будет все равно нечто синтетическое, очень неполноценное", - указал эксперт.
По его оценке, даже при подобном шаге в обозримом будущем не придется говорить о доступе Украины к общему рынку ЕС или Шенгенской зоне. Как подчеркнул эксперт, сейчас Брюссель
стремится показать, как поддерживает Киев, но объективно открытие своего рынка для Украины не в интересах Евросоюза.