Эксперт оценил вероятность предоставления Украине особого членства в ЕС

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз может создать некий новый механизм для демонстративного сближения с Украиной, но никакого особого варианта членства в ЕС для Киева не может быть в принципе в соответствии с правилами союза, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев.

Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии

"Предположить появление такого механизма, который будет как бы свидетельствовать, что ЕС свои обещания выполняет, можно. Это будет в первую очередь политическое взаимодействие. Можно, наверное, в рамках расширенного или продвинутого партнерства что-то такое придумать. Как сейчас предоставление кредита на 90 миллиардов евро Украине в рамках этого проекта согласовано", - сказал Сергеев.

При этом он подчеркнул, что реальное членство в Евросоюзе требует согласия всех членов и прохождения четко определенной процедуры, а никакого облегченного или особого варианта нет в рамках сегодняшних норм ЕС.

"Даже если они что-то такое решат, будет все равно нечто синтетическое, очень неполноценное", - указал эксперт.