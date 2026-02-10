Рейтинг@Mail.ru
Единство народов. Как традиции казачества нашли отражение в тематике года - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
 
10:44 10.02.2026 (обновлено: 17:26 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/edinstvo-2073386229.html
Единство народов. Как традиции казачества нашли отражение в тематике года
Единство народов. Как традиции казачества нашли отражение в тематике года - РИА Новости, 10.02.2026
Единство народов. Как традиции казачества нашли отражение в тематике года
В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин поддержал предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова объявить 2026-й Годом... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:44:00+03:00
2026-02-10T17:26:00+03:00
российское казачество
российское казачество
россия
республика башкортостан
республика калмыкия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072494942_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_117746e0ae69e4fe8bb89892a3e8ffb3.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053063622.html
россия
республика башкортостан
республика калмыкия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072494942_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01754ce7996317e91947a494daa04dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское казачество, россия, республика башкортостан, республика калмыкия, запорожская область
Российское казачество, Российское казачество, Россия, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Запорожская область

Единство народов. Как традиции казачества нашли отражение в тематике года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин поддержал предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова объявить 2026-й Годом народного единства. Неслучайно эту инициативу озвучил именно атаман. На протяжении веков казачий быт, служба и вся жизнь складывались в постоянном диалоге культур, языков и вероисповеданий.
Как в вехах истории казачьи войска объединяли представителей разных народов и что для современных казаков значат слова "единство народов",– обо всем этом рассказал портал "Российское казачество".
Грозная и изящная шашка, бешмет и черкеска с газырями уже неотделимы от образа казака. Меж тем эти неизменные казачьи атрибуты воины позаимствовали еще несколько веков назад у народов Кавказа. Такое переплетение культур и национальных устоев – ожидаемый результат близкого проживания разных народов.
Публицист и общественный деятель Евгений Максимов писал в историко-статистическом очерке "Терское казачье войско", что в начале XIX века "казачьи войска сыграли главную роль в территориальном расширении государства и в открытии для его культурных влияний новых мест и народностей".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России
5 ноября 2025, 21:05
Об историческом и современном опыте взаимодействия казаков с разными народами и конфессиями рассказывает атаман хуторского казачьего общества "Хутор Камский" Фагим Низамов. Его организация входит в состав Оренбургского войскового казачьего общества.
"Оренбургское казачество включало в себя огромные территории, на которых проживали разные народы. Русские, башкиры, татары, марийцы, удмурты – все мы объединены в одно целое", – отмечает атаман.
Также близкие и взаимовыгодные отношения были у казаков и татар. Даже речь казаков нередко изобилует чисто тюркскими словами: те же "атаман", "есаул", "майдан", "курень" и другие. А, как считает историк Николай Никитин, первые казачьи семьи на Дону и близ Азова – союз "русских" казаков и татарок, турчанок, горянок.
Более того, к концу XVIII века часть башкирского и мишарского (субэтническая группа татар) населения официально стала военно-казачьим сословием, сохранив и веру в Аллаха.
Слова атамана башкирского хутора поддерживает и атаман Запорожского Каменско-Днепровского станичного казачьего общества Анатолий Бас.
«
"Именно в менталитете казаков особое место занимает общинность как основополагающая черта нашего характера", – подчеркивает Анатолий Бас.
Другой яркий пример мирного сосуществования и сотрудничества разных народов и конфессий, объединенных общей службой, – Калмыкия. Она уже более 300 лет входит в состав Всевеликого войска Донского.
"В калмыцком казачестве есть представители разных национальностей и конфессий. И это не мешает нам находить общий язык, а наоборот, обогащает наше взаимодействие и помогает выполнять поставленные задачи и служить в интересах нашей страны", – рассказывает первый заместитель атамана Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского Мингиян Нахошкин.
"Единство народов России – фундамент нашей страны"
Как видно, исторически идея единства народов не была для казаков далекой и непонятной. Она всегда находила свое отражение в умении вести совместный быт в небольших станицах и стоять плечом к плечу, несмотря на различия.
Единство народов России приобретает особый смысл в период проведения спецоперации: в казачьих подразделениях на СВО сплоченность, взаимовыручка и уважение друг к другу становятся не просто традицией, а необходимым условием выполнения общего долга.
«

"На фронте единство проявляется особенно ярко. Там важны надежность, взаимовыручка и доверие. Именно в таких условиях люди по-настоящему ощущают себя командой", – говорит первый заматамана Калмыцкого казачьего округа Мингиян Нахошкин.

Подобная мысль прослеживается в словах атамана Запорожского Каменско-Днепровского СКО Анатолия Баса.
"Сегодня мы опять находимся в очень сложных условиях – в условиях войны, когда коллективный Запад и другие народы стоят против нас. И без духовности и единства, основанных на нравственных и традиционных ценностях, нам не устоять", – подчеркивает атаман.
Такого же мнения придерживается и атаман ХКО "Хутор Камский" Фагим Низамов:
"Единство народов России – это фундамент нашей страны, основанный на дружбе и сплоченности многонационального народа, у которого общая судьба, духовные ценности, культура, независимо от языка и традиций".
Опыт казачества показывает: прочные взаимоотношения между народами рождаются вековым совместным делом. Именно поэтому обращение к теме единства для атамана Всероссийского казачьего общества – отражение казачьей традиции.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссияРеспублика БашкортостанРеспублика КалмыкияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала