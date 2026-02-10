Единство народов. Как традиции казачества нашли отражение в тематике года

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия"

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин поддержал предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова объявить 2026-й Годом народного единства. Неслучайно эту инициативу озвучил именно атаман. На протяжении веков казачий быт, служба и вся жизнь складывались в постоянном диалоге культур, языков и вероисповеданий.

Как в вехах истории казачьи войска объединяли представителей разных народов и что для современных казаков значат слова "единство народов",– обо всем этом рассказал портал "Российское казачество".

Грозная и изящная шашка, бешмет и черкеска с газырями уже неотделимы от образа казака. Меж тем эти неизменные казачьи атрибуты воины позаимствовали еще несколько веков назад у народов Кавказа. Такое переплетение культур и национальных устоев – ожидаемый результат близкого проживания разных народов.

Публицист и общественный деятель Евгений Максимов писал в историко-статистическом очерке "Терское казачье войско", что в начале XIX века "казачьи войска сыграли главную роль в территориальном расширении государства и в открытии для его культурных влияний новых мест и народностей".

Об историческом и современном опыте взаимодействия казаков с разными народами и конфессиями рассказывает атаман хуторского казачьего общества "Хутор Камский" Фагим Низамов. Его организация входит в состав Оренбургского войскового казачьего общества.

"Оренбургское казачество включало в себя огромные территории, на которых проживали разные народы. Русские, башкиры, татары, марийцы, удмурты – все мы объединены в одно целое", – отмечает атаман.

Также близкие и взаимовыгодные отношения были у казаков и татар. Даже речь казаков нередко изобилует чисто тюркскими словами: те же "атаман", "есаул", "майдан", "курень" и другие. А, как считает историк Николай Никитин, первые казачьи семьи на Дону и близ Азова – союз "русских" казаков и татарок, турчанок, горянок.

Более того, к концу XVIII века часть башкирского и мишарского (субэтническая группа татар) населения официально стала военно-казачьим сословием, сохранив и веру в Аллаха.

Слова атамана башкирского хутора поддерживает и атаман Запорожского Каменско-Днепровского станичного казачьего общества Анатолий Бас.

« "Именно в менталитете казаков особое место занимает общинность как основополагающая черта нашего характера", – подчеркивает Анатолий Бас.

Другой яркий пример мирного сосуществования и сотрудничества разных народов и конфессий, объединенных общей службой, – Калмыкия. Она уже более 300 лет входит в состав Всевеликого войска Донского.

"В калмыцком казачестве есть представители разных национальностей и конфессий. И это не мешает нам находить общий язык, а наоборот, обогащает наше взаимодействие и помогает выполнять поставленные задачи и служить в интересах нашей страны", – рассказывает первый заместитель атамана Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского Мингиян Нахошкин.

"Единство народов России – фундамент нашей страны"

Как видно, исторически идея единства народов не была для казаков далекой и непонятной. Она всегда находила свое отражение в умении вести совместный быт в небольших станицах и стоять плечом к плечу, несмотря на различия.

Единство народов России приобретает особый смысл в период проведения спецоперации: в казачьих подразделениях на СВО сплоченность, взаимовыручка и уважение друг к другу становятся не просто традицией, а необходимым условием выполнения общего долга.

« "На фронте единство проявляется особенно ярко. Там важны надежность, взаимовыручка и доверие. Именно в таких условиях люди по-настоящему ощущают себя командой", – говорит первый заматамана Калмыцкого казачьего округа Мингиян Нахошкин.

Подобная мысль прослеживается в словах атамана Запорожского Каменско-Днепровского СКО Анатолия Баса.

"Сегодня мы опять находимся в очень сложных условиях – в условиях войны, когда коллективный Запад и другие народы стоят против нас. И без духовности и единства, основанных на нравственных и традиционных ценностях, нам не устоять", – подчеркивает атаман.

Такого же мнения придерживается и атаман ХКО "Хутор Камский" Фагим Низамов:

"Единство народов России – это фундамент нашей страны, основанный на дружбе и сплоченности многонационального народа, у которого общая судьба, духовные ценности, культура, независимо от языка и традиций".